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"Смажитися не потрібно". Лікар пояснив, чи корисно засмагати на сонці

Фото: Чи корисно засмагати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зараз в Україні літо у розпалі і багато хто намагається отримати шоколадний відтінок тіла та вітамін D.

Чому засмагу це зовсім не про здоров'я розповів на Faceboo k лікар-невролог Євген Скрипник.

Чи є користь від засмаги

Медик запевнив, що жодної користі для здоров'я від засмаги немає. Справа в тому, що засмага - це пошкодження та вразливість шкіри.

Чому засмагу це небезпечно?

Збільшується ризик багаторазово онкологічних захворювань шкіри (меланоми), порушується генетичний апарат клітин, втрачається еластичність шкіри, шкіра швидше старіє в сотні разів, виникають зморшки і т.д. Сонце на вигляд красиве і безпечне, а в цілому ультрафіолетове випромінювання дуже шкідливе і в жодній кількості не корисне.

"Для того щоб у шкірі вироблявся від Д, засмагати не потрібно, достатньо, щоб сонячне випромінювання потрапляло на відкриті ділянки шкіри і через одяг воно також проникає", - поінформував лікар.

Чи шкідливий солярій?

Євген Скрипник підкреслив, що засмага в солярії така ж шкідлива, як і на сонці.

"У жодному разі засмагла шкіра не вартує тих проблем, які можуть виникнути надалі! При виході на вулицю та перебування на сонці намагайтеся завжди користуватися сонцезахисними кремами з SPF 50 як мінімум", - резюмував він.

Крім того, ніколи не використовуйте ці народні засоби для засмаги.

До речі, раніше ми писали про те, чи допомагають при сонячних опіках кефір, сметана та алое.

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