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Смартфоны слишком опасны для женщин: эксперт рассказал почему

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 20:02
Смартфоны слишком опасны для женщин: эксперт рассказал почему
Смартфоны наносят вред женщинам (фото: pixabay.com)

Американские ученые раскрыли всю правду о смартфонах

Американские ученые из университета Арканзаса заявили о губительном влиянии современных смартфонов на женщин. По мнению экспертов, гаджеты хуже влияют на слабый пол, чем на сильный. Дело в том, что женщины, просматривая экран устройства сгибают шею ближе к груди, а мужчины возле самой головы. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

По словам исследователей, проблемы связанные с положением шеи во время использования смартфонов, особенно при рассматривании экрана устройства. В связи с тем, что обычно у мужчин шея длиннее, они сгибают ее у самой головы. А вот у женщин зона изгиба ближе к грудной клетке.

Доктор Клэр Терхьюн с факультета антропологии Университета Арканзаса заявила, что ученые намерены выяснить, связано ли то, каким образом женщины сгибают шею, пользуясь электронными устройствами, с болью в шее и челюсти.

Медик настоятельно рекомендует реже проводить время, глядя сверху вниз в смартфон или планшет.

Кстати, многие люди опасаются и излучений от гаджетов. Чтобы избежать излучения, стоит помнить, что радиоволны теряют свою силу по мере удаления от телефона. Чем ближе вы подносите телефон к уху, тем ожидаемое воздействие выше.

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