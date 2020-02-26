ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы назвали самые популярные социальные сети

Новости » Общество     26.02.2020 - 18:26
Украинцы назвали самые популярные социальные сети
Фото: коллаж (Pixabay)

Популярность российских соцсетей в Украине упала до минимума

В начале 2020 года самыми популярными социальными сетями в Украине являются Facebook (58% от всех респондентов), YouTube (41%), Instagram (28%) и telegram (14%). Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Далее со значительным отрывом идут Вконтакте (7%), Одноклассники (6%) и twitter (5%), а наименее популярной является Linkdn (1%).

Украинцы назвали самые популярные социальные сети

По данным опроса, не пользуются социальными сетями 31% респондентов, а 1% затруднились ответить.

Украинцы назвали самые популярные социальные сети

В большинстве социальных сетей значимых отличий между вовлечением в них мужчин и женщин нет, за исключением двух социальных сетей - Instagram и Одноклассников: ими пользуются больше женщин, чем мужчин.

Доверие к общественно-политической информации из соцсетей низкое как в самых популярных из них (Facebook, YouTube, Instagram, telegram), так и в менее используемых (Вконтактє, Одноклассники, twitter, Linkdn): такой информации доверяет безоговорочно менее десятой части пользователей, большинство доверяет частично и приблизительно пятая часть пользователей вообще не использует соцсети в качестве источника общественно-политической информации.

Опрос проводился в период 24 января по 2 февраля среди 1804 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в конце 2019 года большинство украинцев (57%) практически не читает книг. К числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% респондентов.

При этом по данным опроса Research & Branding Group, в начале 2019 года более половины владельцев смартфонов в Украине уже не могут представить свою жизнь без данного гаджета (57%), тогда как 39% все еще смогли бы обходиться без смартфона.

Обмен Крыма на Донбасс поддерживают только 10% украинцев Большинство украинцев за возвращение Донбасса без каких-либо условий
Новости Украины опросрейтингсоцсети
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь