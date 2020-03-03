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Смартфони занадто небезпечні для жінок: експерт розповів, чому

STYLERЖиття    03.03.2020 - 20:02
Смартфони занадто небезпечні для жінок: експерт розповів, чому
Смартфони наносять шкоду жінкам (фото: pixabay.com)

Американські вчені розкрили всю правду про смартфони

Американські вчені з університету Арканзасу заявили про згубний вплив сучасних смартфонів на жінок. На думку експертів, гаджети гірше впливають на слабку стать, ніж на сильнe. Справа в тому, що жінки, продивляючись екран пристрою згинають шию ближче до грудей, а чоловіки біля самої голови. Про це пише таблоїд Daily Mail.

За словами дослідників, проблеми пов'язані з положенням шиї під час використання смартфонів, особливо при розгляданні екрану пристрою. У зв'язку з тим, що зазвичай у чоловіків шия довша, вони згинають її біля самої голови. А от у жінок зона вигину ближче до грудної клітки.

Доктор Клер Терхьюн з факультету антропології Університету Арканзасу заявила, що вчені мають намір з'ясувати, чи пов'язано те, яким чином жінки згинають шию, користуючись електронними пристроями, з болем у шиї та щелепи.

Медик рекомендує рідше проводити час, дивлячись зверху вниз у смартфон або планшет.

До речі, багато людей побоюються і випромінювань від гаджетів. Щоб уникнути випромінювання, варто пам'ятати, що радіохвилі втрачають свою силу у міру видалення від телефону. Чим ближче ви підносите телефон до вуха, тим очікуваний вплив вище.

Ми робимо це неправильно: експерт відкрив несподівану таємницю про смартфони Журнал Time назвав головні гаджети десятиліття
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