Смакота, яка тане в роті: як зробити ніжний меренговий рулет з полуницею
Сезон фруктів та ягід дозволяє не лише насититися вітамінами на весь рік уперед, але приготувати неймовірно смачні страви та десерти. Одним із таких десертів є неймовірно ніжний і повітряний меренговий рулет із полуницею.
Як приготувати такий рулет, розповіла кулінарка Аліна FooDee на своєму каналі у YouTube.
Що вам знадобиться:
Для коржу:
- Білки – 4 шт. (140 г)
- Цукор - 200 г (загальна кількість цукру в 1,5 раза більша за білки)
- Ванільний цукор - 10 г
- Сіль - щіпка
- Лимонний сік
Для начинки:
- Вершки 33% - 300 г
- Полуниця - 150-200 г
- Ванільний цукор - 10 г
Як приготувати меренговий рулет з полуницею
У білки додайте дрібку солі, лимонний сік і збивайте на середній швидкості до появи піни.
Змішайте ванільний цукор зі звичайним і поступово додавайте до білків, збиваючи їх до стійкого стану (до міцних пік).
Меренгу викладайте на силіконовий килимок чи пергамент шаром 1,5-2 см. Випікайте при 160-170 градусах 20-30 хвилин. Усередині меренга має залишитися м'якою, а зверху - з хрусткою скоринкою.
Меренговий корж обережно перекладіть на другий лист пергаменту і дайте повністю охолонути.
Поки корж холоне, займіться начинкою. Збийте охолоджений вершки з ванільним цукром до пишності. Полуницю помийте і наріжте шматочками.
На меренговий корж викладіть крем, зверху додайте шматочки полуниці. Частину крему та полуниці залиште для прикраси рулету.
Згорніть акуратно корж у рулет за допомогою пергаменту, і прикрасьте зверху вершками, полуницею та м'ятою. Подавати на стіл можна відразу, але він сильно кришитиметься. Скоринка буде хрумкою, а меренга залишиться тягучою.
Якщо потримати рулет у холодильнику, то меренга стане м'якою і ніжною як хмарка.
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