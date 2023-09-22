Смак кави залежить від помелу. Експерти пояснили, як вибрати найкращий

Грубий помел

Найгрубший помел підходить для приготування кави у френч-пресі. Величина частинок повинна бути близько 0,8 мм. Час екстракції 4 хвилини.

"Для того, щоб запам'ятати, якого розміру повинні бути частинки, можна розтерти мелену каву пальцями. Частинки грубого помелу добре відчуватимуться. Але вони не повинні бути занадто великими, інакше заварена кава не буде насиченою", - пояснюють експерти.

Середній помел

Деякі спеціалісти називають його універсальним. Розмір частинок дещо менший. Його можна використовувати також для френч-пресу, але час заварювання треба скоротити до 3 хвилин.

"Середній помел підходить для кавоварок фільтруючого типу, побутових та професійних. Він також може підійти для кавоварки гейзерного типу деяких видів побутових еспресо-кавоварок. Правильність обраного помелу перевіряємо за смаком напою. Якщо напій виходить насиченим та смачним, все зроблено правильно", - зазначають фахівці.

Тонкий помел еспресо

Ступінь помелу неймовірно впливає на смакові якості. Регулюючи помел, можна прибрати зайву гіркуватість або кислинку, домогтися більшої насиченості.

"Є як мінімум два ступені помелу для еспресо-машини: великий еспресо (попередній варіант) та дрібний еспресо. За наведеними нижче показниками приготування визначається, який помел підійде саме для вашої еспресо-машини", - кажуть експерти.

Якщо кава проливається дуже швидко і крема на поверхні відсутня, вам слід зробити дрібніший помел.

Тонкий помел "в пил"

Найтонший помел використовують для приготування кави по-східному та заварювання в чашці.

"Це єдиний спосіб, при якому кава подається разом із гущею, але її в чашці має бути якнайменше. Досягти того, щоб помел був "в пил", в домашніх умовах складно. Не всі кавомолки, навіть професійні, роблять ідеальний помел", - додають фахівці.