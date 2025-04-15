Смачно і корисно: 8 страв, які варто приготувати на Великдень

Великдень - це не лише час родинних зустрічей, а й щедрого застілля. Та святкове меню може бути не тільки смачним, а й корисним для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога та нутриціолога Людмили Паламарчук.
Салат з нутом
Відваріть нут або купіть консервований. Можна замінити на червону квасолю за бажанням.
Наріжте огірок, помідори чері, червону цибулю, оливки. Далі у великій мисці змішайте овочі і нут. Все заправте оливковою олією, лимонним соком, додайте трави, сіль і перець до свого смаку.
Овочевий салат з фенхелем та креветками
Фенхель наріжте дуже тонко, додайте стиглий авокадо, нарізаний кубиками і салат айсберг. Заправте оливковою олією і лимонним соком, посоліть і поперчіть до свого смаку, додайте дрібку насіння фенхелю і добре вимішайте.
Зверху на салат викладіть креветки, швидко підсмажені на маслі ГХІ із сушеним часником.
Брускета з в'яленими помідорами і базиліком
Щоб приготувати, на скибочки підсушеного у тостері чи на пательні цільнозернового хліба намажте сирний крем.
На кожну брускету викладіть базилік і вʼялений помідор.
Шпинатні млинці з крем-сиром і лососем
Шпинат подрібніть і злегка обсмажте на маслі ГХІ. Далі для тіста змішайте яйця, молоко, борошно, сіль, перець і шпинат. Млинці обсмажте з обох сторін.
Крем-сир намажте на кожен млинець, зверху викладіть лосось і скрутіть.
Картопля з кручениками
Телятину наріжте на шматочки, відбийте молоточком, начиніть овочами і скрутіть у рулет. Обсмажте на олії з усіх боків по кілька хвилин і потім складіть у каструлю, додайте води, спецій і потушкуйте до готовності.
Лосось з запеченими овочами, грибами і песто
Спочатку потрібно лосось запекти в духовці при 180°C. Далі овочі та гриби наріжте і запечіть зі спеціями. Можна брати заморожені овочі.
За бажанням ще можна додати броколі, але її ще потрібно відварити 3-4 хвилини у киплячій воді і тоді промити у холодній. Так збережеться колір і текстура.
Сирна тарілка
Знадобляться горіхи (мигдаль, волоські), тверді сири (пармезан, брі). Також варто додати виноград (червоний або білий).
Фрукти
Не забувайте про фруктову тарілку, адже такі продукти містять найбільше користі для організму. Можете обрати будь-які фрукти, які вам найбільше подобаються.
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