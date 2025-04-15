Смачно і корисно: 8 страв, які варто приготувати на Великдень

Корисні страви на Великодній стіл

Салат з нутом

Відваріть нут або купіть консервований. Можна замінити на червону квасолю за бажанням.

Наріжте огірок, помідори чері, червону цибулю, оливки. Далі у великій мисці змішайте овочі і нут. Все заправте оливковою олією, лимонним соком, додайте трави, сіль і перець до свого смаку.

Салат з нутом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Овочевий салат з фенхелем та креветками

Фенхель наріжте дуже тонко, додайте стиглий авокадо, нарізаний кубиками і салат айсберг. Заправте оливковою олією і лимонним соком, посоліть і поперчіть до свого смаку, додайте дрібку насіння фенхелю і добре вимішайте.

Зверху на салат викладіть креветки, швидко підсмажені на маслі ГХІ із сушеним часником.

Брускета з в'яленими помідорами і базиліком

Щоб приготувати, на скибочки підсушеного у тостері чи на пательні цільнозернового хліба намажте сирний крем.

На кожну брускету викладіть базилік і вʼялений помідор.

Брускети з в'яленими помідорами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Шпинатні млинці з крем-сиром і лососем

Шпинат подрібніть і злегка обсмажте на маслі ГХІ. Далі для тіста змішайте яйця, молоко, борошно, сіль, перець і шпинат. Млинці обсмажте з обох сторін.

Крем-сир намажте на кожен млинець, зверху викладіть лосось і скрутіть.

Шпинатні млинці з лососем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Картопля з кручениками

Телятину наріжте на шматочки, відбийте молоточком, начиніть овочами і скрутіть у рулет. Обсмажте на олії з усіх боків по кілька хвилин і потім складіть у каструлю, додайте води, спецій і потушкуйте до готовності.

Картопля з кручениками (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Лосось з запеченими овочами, грибами і песто

Спочатку потрібно лосось запекти в духовці при 180°C. Далі овочі та гриби наріжте і запечіть зі спеціями. Можна брати заморожені овочі.

За бажанням ще можна додати броколі, але її ще потрібно відварити 3-4 хвилини у киплячій воді і тоді промити у холодній. Так збережеться колір і текстура.

Лосось з запеченими овочами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Сирна тарілка

Знадобляться горіхи (мигдаль, волоські), тверді сири (пармезан, брі). Також варто додати виноград (червоний або білий).

Сирна нарізка (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Фрукти

Не забувайте про фруктову тарілку, адже такі продукти містять найбільше користі для організму. Можете обрати будь-які фрукти, які вам найбільше подобаються.

Приклад фруктової нарізки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)