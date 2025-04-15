Вкусно и полезно: 8 блюд, которые стоит приготовить на Пасху

Полезные блюда на Пасхальный стол

Салат с нутом

Отварите нут или купите консервированный. Можно заменить на красную фасоль по желанию.

Нарежьте огурец, помидоры черри, красный лук, оливки. Далее в большой миске смешайте овощи и нут. Все заправьте оливковым маслом, лимонным соком, добавьте травы, соль и перец по своему вкусу.

Салат с нутом (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Овощной салат с фенхелем и креветками

Фенхель нарежьте очень тонко, добавьте спелый авокадо, нарезанный кубиками и салат айсберг. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по своему вкусу, добавьте щепотку семян фенхеля и хорошо вымешайте.

Сверху на салат выложите креветки, быстро поджаренные на масле ГХИ с сушеным чесноком.

Брускетта с вялеными помидорами и базиликом

Чтобы приготовить, на ломтики подсушенного в тостере или на сковороде цельнозернового хлеба намажьте сырный крем.

На каждую брускетту выложите базилик и вяленый помидор.

Брускетты с вялеными помидорами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Шпинатные блинчики с крем-сыром и лососем

Шпинат измельчите и слегка обжарьте на масле ГХИ. Далее для теста смешайте яйца, молоко, муку, соль, перец и шпинат. Блины обжарьте с обеих сторон.

Крем-сыр намажьте на каждый блинчик, сверху выложите лосось и сверните.

Шпинатные блины с лососем (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Картофель с кручениками

Телятину нарежьте на кусочки, отбейте молоточком, начините овощами и сверните в рулет. Обжарьте на растительном масле со всех сторон по несколько минут и затем положите в кастрюлю, добавьте воды, специй и потушите до готовности.

Картофель с кручениками (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Лосось с запеченными овощами, грибами и песто

Сначала нужно лосось запечь в духовке при 180°C. Далее овощи и грибы нарежьте и запеките со специями. Можно брать замороженные овощи.

По желанию еще можно добавить брокколи, но ее еще нужно отварить 3-4 минуты в кипящей воде и тогда промыть в холодной. Так сохранится цвет и текстура.

Лосось с запеченными овощами (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Сырная тарелка с сыром

Понадобятся орехи (миндаль, грецкие), твердые сыры (пармезан, бри). Также стоит добавить виноград (красный или белый).

Сырная нарезка (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Фрукты

Не забывайте о фруктовой тарелке, ведь такие продукты содержат больше всего пользы для организма. Можете выбрать любые фрукты, которые вам больше всего нравятся.

Пример фруктовой нарезки (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)