Смачний оселедець під шубою із секретним інгредієнтом: цей рецепт здивує усіх

Оселедець під шубою - це класичний салат для новорічного застілля. Зокрема, можна поекспериментувати та приготувати із секретним інгредієнтом, який зробить салат оригінальнішим та цікавішим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Для приготування салату заздалегідь приготуйте такі інгредієнти:
Спочатку потрібно помити овочі та запікати в духовці до готовності. Щоб буряк був смачнішим, додайте оливкової олії, а також кілька зерен коріандру і бадьяну.
Яйця відваріть круто в підсоленій воді та охолодіть.
Після цього почистьте цибулю, тоненько наріжте і замаринуйте в суміші солі, цукру, меленого коріандру та винного оцту (з розрахунку 20 г на одну цибулину).
Овочі та яйця почистьте та потріть на дрібній тертці. А яблуко натріть на великій тертці. Щоб воно не потемніло, збризніть соком лимона.
У тарілку викладіть шари у наступному порядку:
В кінці салат прикрасьте порізаною зеленою цибулькою та дайте настоятись мінімум 3 години.
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