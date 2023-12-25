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Смачний оселедець під шубою із секретним інгредієнтом: цей рецепт здивує усіх

Шуба з секретним інгредієнтом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Оселедець під шубою - це класичний салат для новорічного застілля. Зокрема, можна поекспериментувати та приготувати із секретним інгредієнтом, який зробить салат оригінальнішим та цікавішим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться

Для приготування салату заздалегідь приготуйте такі інгредієнти:

  • картопля - 4 шт.
  • буряк - 3 шт.
  • морква - 3 шт.
  • оселедець, філе - 3 шт.
  • майонез 72% - 4 ст.л
  • цибуля червона - 1 шт.
  • яйця курячі - 4 шт.
  • яблуко - 1 шт.
  • петрушка 
  • цибуля зелена - 2 шт.
  • оцет винний - 2 ст.л
  • сіль - до свого смаку

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно помити овочі та запікати в духовці до готовності. Щоб буряк був смачнішим, додайте оливкової олії, а також кілька зерен коріандру і бадьяну.

Яйця відваріть круто в підсоленій воді та охолодіть.

Після цього почистьте цибулю, тоненько наріжте і замаринуйте в суміші солі, цукру, меленого коріандру та винного оцту (з розрахунку 20 г на одну цибулину).

Овочі та яйця почистьте та потріть на дрібній тертці. А яблуко натріть на великій тертці. Щоб воно не потемніло, збризніть соком лимона.

У тарілку викладіть шари у наступному порядку:

  • 100 г картоплі змастіть столовою ложкою майонезу
  • 100 г оселедцю
  • 100 г маринованої цибулі (зверху перемажте майонезом)
  • 100 г моркви (перемажте майонезом)
  • 70 г яблука
  • 150 г буряка
  • петрушка
  • яйця

В кінці салат прикрасьте порізаною зеленою цибулькою та дайте настоятись мінімум 3 години.

Рецепт шуби з секретним інгредієнтом (скриншот)

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