Смачніше, ніж з магазину: як приготувати плавлений, кисломолочний сир та бринзу вдома

Смачний та ніжний плавлений сир можна приготувати самостійно, як і розсипчастий кисломолочний сир та бринзу. Крім цього, плавлений сир не поступиться магазинному, адже його можна зробити не лише вершковим, а й гострим, додавши трохи спецій.
Про те, як готувати плавлений сир вдома, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Кисломолочний сир з молока (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того, щоб приготувати кисломолочний сир вдома, потрібні такі продукти:
Як готувати кисломолочний сир з молока
Хоча готувати домашній сир можна з будь-якого молока, для кращої консистенції радять обирати з більшим вмістом жиру. Молоко потрібно довести до кипіння, а тоді влити лимонний сік.
Замість нього можна використовувати лимонну кислоту (5-6 г на 1 л молока), розчинивши її в 50-70 мл кип'яченої води.
В результаті хімічної реакції почне відокремлюватись сироватка, з якої і роблять кисломолочний сир. Масу потрібно прогріти ще декілька хвилин, а потім зняти каструлю з вогню.
Зачекайте близько 10 хвилин, щоб на поверхні суміші зібрався сир. Тим часом зробіть конструкцію, в якій буде відстоюватись продукт. На миску помістіть друшляк та вистеліть його марлею.
Перелийте в друшляк сирну масу і залиште її на 20 хвилин, не накриваючи. За цей час стече рідина, а сир охолоне.
Після цього масу можна трохи відтиснути за допомогою марлі - і домашній кисломолочний сир готовий.
Домашня бринза (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Щоб приготувати бринзу з молока, знадобляться ці продукти:
Як готувати домашню бринзу
Основні етапи приготування домашньої бринзи такі ж як для приготування домашнього кисломолочного сиру.
Молоко треба довести до кипіння, а потім влити лимонний сік або ж розчинену у воді лимонну кислоту. Після цього, за декілька хвилин, каструлю з сумішшю необхідно зняти з плити і почекати 10 хвилин, щоб утворився сир.
Над мискою потрібно поставити друшляк, застелений марлею. Сирну суміш треба налити в друшляк та залишити на хвилин 20.
Потім слід відтиснути рідину з сиру, загорнути його в марлю та поставити на 40-50 хвилин під прес - поставити зверху важку миску або каструлю. В цей час потрібно приготувати розсіл, який надасть бринзі характерного смаку.
Для цього в холодній питній або кип'яченій воді розчиніть сіль, а потім покладіть у рідину сир, знявши з нього марлю. Накрийте посуд плівкою і поставте в холодильник на 3-5 годин.
Плавлений сир з кисломолочного сиру (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для приготування плавленого сиру вдома треба ці продукти:
Як приготувати плавлений сир вдома
Готувати плавлений сир досить просто. Для цього в невелику каструлю пересипте сир - можна використовувати домашній, або якісний магазинний.
Додайте злегка тепле вершкове масло, цукор, сіль, соду та яйце. В окремій каструлі більшого розміру почніть підігрівати воду, щоб почала підійматися пара.
Перебийте блендером сир з іншими інгредієнтами, а потім поставте каструлю з сирною масою на парову баню. Перемолоти інгредієнти для плавленого сиру радять до того, як підігрівати масу - інакше будуть грудочки.
Сирну масу потрібно плавити, постійно помішуючи, до 80 градусів, щоб стерилізувати яйце. Якщо немає спеціального термометра, можна орієнтуватися на стан суміші - вона повинна почати кипіти і булькотіти.
Якщо в плавленому сирі досі є грудочки, масу необхідно ще раз перебити блендером. Перекладіть рідкий сир в скляний контейнер та накрийте харчовою плівкою, щоб на поверхні не з'явилася скоринка.
Якщо хочете отримати плавлений сирок з перцем або іншим спеціями - саме час їх додати. Можна додавати і дрібно нарізані смажені гриби, проте в цьому випадку кількість кисломолочного сиру для приготування рекомендують збільшити вдвічі.
Ще один незвичний інгредієнт для плавленого сиру - какао. Коли ж плавлений сир охолоне, він стане більш густим та пластичним.
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