Смачніше, ніж з магазину: як приготувати плавлений, кисломолочний сир та бринзу вдома

Кисломолочний домашній сир

Кисломолочний сир з молока (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати кисломолочний сир вдома, потрібні такі продукти:

молоко (жирність 3-4%) - 1 л;

лимонний сік - 30 мл.

Як готувати кисломолочний сир з молока

Хоча готувати домашній сир можна з будь-якого молока, для кращої консистенції радять обирати з більшим вмістом жиру. Молоко потрібно довести до кипіння, а тоді влити лимонний сік.

Замість нього можна використовувати лимонну кислоту (5-6 г на 1 л молока), розчинивши її в 50-70 мл кип'яченої води.

В результаті хімічної реакції почне відокремлюватись сироватка, з якої і роблять кисломолочний сир. Масу потрібно прогріти ще декілька хвилин, а потім зняти каструлю з вогню.

Зачекайте близько 10 хвилин, щоб на поверхні суміші зібрався сир. Тим часом зробіть конструкцію, в якій буде відстоюватись продукт. На миску помістіть друшляк та вистеліть його марлею.

Перелийте в друшляк сирну масу і залиште її на 20 хвилин, не накриваючи. За цей час стече рідина, а сир охолоне.

Після цього масу можна трохи відтиснути за допомогою марлі - і домашній кисломолочний сир готовий.

Домашня бринза

Домашня бринза (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Щоб приготувати бринзу з молока, знадобляться ці продукти:

молоко - 1 л;

холодна вода - 500 мл;

лимонний сік - 30 мл;

сіль - 100 г.

Як готувати домашню бринзу

Основні етапи приготування домашньої бринзи такі ж як для приготування домашнього кисломолочного сиру.

Молоко треба довести до кипіння, а потім влити лимонний сік або ж розчинену у воді лимонну кислоту. Після цього, за декілька хвилин, каструлю з сумішшю необхідно зняти з плити і почекати 10 хвилин, щоб утворився сир.

Над мискою потрібно поставити друшляк, застелений марлею. Сирну суміш треба налити в друшляк та залишити на хвилин 20.

Потім слід відтиснути рідину з сиру, загорнути його в марлю та поставити на 40-50 хвилин під прес - поставити зверху важку миску або каструлю. В цей час потрібно приготувати розсіл, який надасть бринзі характерного смаку.

Для цього в холодній питній або кип'яченій воді розчиніть сіль, а потім покладіть у рідину сир, знявши з нього марлю. Накрийте посуд плівкою і поставте в холодильник на 3-5 годин.

Плавлений домашній сир

Плавлений сир з кисломолочного сиру (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготування плавленого сиру вдома треба ці продукти:

кисломолочний сир - 200 г;

масло - 50 г;

яйце - 1 шт.;

сода - 1/3 ч. л.;

цукор - 1/2 ч. л.;

сіль - 1/2 ч. л.

Як приготувати плавлений сир вдома

Готувати плавлений сир досить просто. Для цього в невелику каструлю пересипте сир - можна використовувати домашній, або якісний магазинний.

Додайте злегка тепле вершкове масло, цукор, сіль, соду та яйце. В окремій каструлі більшого розміру почніть підігрівати воду, щоб почала підійматися пара.

Перебийте блендером сир з іншими інгредієнтами, а потім поставте каструлю з сирною масою на парову баню. Перемолоти інгредієнти для плавленого сиру радять до того, як підігрівати масу - інакше будуть грудочки.

Сирну масу потрібно плавити, постійно помішуючи, до 80 градусів, щоб стерилізувати яйце. Якщо немає спеціального термометра, можна орієнтуватися на стан суміші - вона повинна почати кипіти і булькотіти.

Якщо в плавленому сирі досі є грудочки, масу необхідно ще раз перебити блендером. Перекладіть рідкий сир в скляний контейнер та накрийте харчовою плівкою, щоб на поверхні не з'явилася скоринка.

Якщо хочете отримати плавлений сирок з перцем або іншим спеціями - саме час їх додати. Можна додавати і дрібно нарізані смажені гриби, проте в цьому випадку кількість кисломолочного сиру для приготування рекомендують збільшити вдвічі.

Ще один незвичний інгредієнт для плавленого сиру - какао. Коли ж плавлений сир охолоне, він стане більш густим та пластичним.