Як обрати смачну і солодку кукурудзу: поради від фермерів та кухарів

На смак кукурудзи впливає не лише спосіб приготування, а й те, яку кукурудзу обрали. Та, крім способу "скуштувати зернятко на смак" існують й інші, які допоможуть отримати солодку та смачну кукурудзу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як обирати кукурудзу, щоб вона була смачною.

Правильно обирайте сорт

Не кожна кукурудза буде смачною після приготування - це зумовлено і сортом. В їжу вживають цукрову кукурудзу, яка досить бліда за кольором.

А от насичено-жовта кукурудза може належати до сорту кормової, яку згодовують худобі. Відповідно, така кукурудза не підходить для приготування.

Звертайте увагу на колір

Дехто стверджує, що жовта кукурудза солодша за білу або біло-жовту, але насправді різниці у смаку немає. Однак є невелика різниця в поживності, оскільки жовтий відтінок цього виду кукурудзи зумовлений антиоксидантом бета-каротином.

До того ж колір допомагає визначити сорт кукурудзи, який відрізняється за смаком.

Обирайте кукурудзу з зеленим лушпинням

"Обгортка", в яку загорнутий качан, повинна бути зеленою і щільною. Тьмяне, сухе або коричневе лушпиння може вказувати на вік.

Крім цього, лушпиння не повинно бути сухим або коричневим. Кукурудзу без листя краще оминати.

Спробуйте на смак

Щоб переконатися, що кукурудза буде солодкою, можна спробувати декілька зерняток на смак. Проте відламувати їх треба біля основи кукурудзи.

Кормова кукурудза буде несмачною, натомість харчова - соковитою і солодкою.

Зерна харчової кукурудзи будуть солодкими (ілюстративне фото: Freepik)

Шукайте кукурудзу з коричневими волокнами

За словами Джеррольда Уотсона, співвласника ферми "Watsonia Farms" у Південній Кароліні, відкрита частина тонких ниток-волокон повинна виглядати пишною і коричневою.

Зерна кукурудзи дозрівають приблизно в той самий час, коли нитки перетворюються зі світло-жовтих на коричневі, тому факт, що волокна коричневі, вказує на те, що кукурудза дозріла. А от волокна під лушпинням можуть бути блідо-жовтими.

Перевірте зерна кукурудзи

Кукурудзяні зерна, які вистилають качан, повинні бути пухкими і щільними. Це можна перевірити, не зчищаючи лушпиння, обережно натиснувши на качан і провівши пальцями вздовж рядів. Зернятка мають бути тверді на дотик та не мати проміжків між рядами.

Занадто м'які зерна або зерна з заглибленнями свідчать про те, що кукурудза може бути несолодкою або перезрілою.

Зважте кукурудзу

Уникайте невеликих качанів - зазвичай вони погано наповнені зернами або недозрілі. Зріла і здорова кукурудза здаватися важкою для свого розміру, що свідчить про наповнені соком зерна.