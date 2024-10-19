"Смачні" музичні новинки: 20 українських пісень, які варто послухати вже сьогодні

Lida Lee - "Зима в пустелі"

У своєму новому чуттєвому відео артистка вирішила бути відвертою зі своїм слухачем на 101%. Тому тут зірка демонструє не лише своє тіло, а й глибокі переживання та внутрішнє бунтарство.

Павло Зібров - "Любов може все"

Народний артист України, головний вусань та романтик країни презентував новий альбом, оповитий коханням, ніжністю та одночасно драйвом, про найважливіші цінності у житті - родину, кохану людину, теплі спогади, миті щастя, признання та жадання.

Тіна Кароль - "Що ти наробила"

"Зняти кліп на пісню "Що ти наробила" я вирішила після того, як трек став вірусним у TikTok і лише за добу зібрав понад мільйон переглядів", - розповіла співачка.

Alexjazz, Колос - "Не збагнув"

За основу пісні взято вірші Василя Стуса, один з яких був написаний в концтаборі, дивом потрапив на волю через листи до дружини та був виданий вже після смерті поета, якого знищив радянський режим…

KUGATESSA - "Шипи троянд"

Блогерка і артистка Саша Кугат, відома за телевізійними шоу "Топ-модель по-українськи" та "Неймовірні дуети", випустила новий пронизливий трек.

"Якось я зустріла людину, з якою, очевидно, у мене не було майбутнього, але наші почуття спалахнули настільки сильно, що опиратися їм не було ані сил, ані бажання. А з почуттями завжди приходить і муза. Мені майже ніколи не дарували квітів, і ті три троянди, що він подарував мені на першому побаченні, надихнули мене на цю роботу", - розповіла співачка.

YATSUTA - "Спогади"

Це трек, який стосується кожного, говорить артистка, "бо спогади є навіть у найменших". До речі, у кліпі на трек знялася скандальна блогерка Анна Алхім, а "еротичні сцени перетворювались на комічні і всім було легко".

BOTASHE - "Скло"

Трек присвячений складним стосункам, які залишають глибокий слід у серці, попри всі випробування та емоційну відстань між людьми.

DOVI x NAIMES - "Ніч п'ятниці"

Ця пісня про той особливий вечір, коли здається, що навколо нікого більше немає, окрім цієї пари, сповненої кохання. Є тільки він і вона, і весь світ навколо зупинився…



Golubenko і Clonnex - "Авіарежим"

Нова колаба артистів розповідає про суперечливі почуття хлопця до дівчини. Він зачарований її красою, поведінкою та образом життя, але відчуває внутрішню невпевненість, що заважає зробити перший крок. Попри сильні емоції, між ними виникає дистанція: дівчина ігнорує його повідомлення та дзвінки, хоча продовжує підтримувати зв'язок через соціальні мережі.

Ці стосунки перетворюються на емоційні гойдалки, де хлопець не може вирватися з цього замкненого кола. Трек відображає реальність токсичних відносин, де бажання бути разом і постійна напруга руйнують емоційний стан, залишаючи почуття розгубленості та безвиході.

Ann in Black - "Наступний"

Співачка, яка захоплює TikTok своїми хітовими треками, тішить шанувальників новою роботою. Ця композиція - жартівлива історія про пошуки "ідеального хлопця" після низки невдалих стосунків. Ця пісня, каже артистка, написана, щоб підтримати дівчат у складний період розставання і нагадати, що кожен кінець - це новий початок.

ANITA - "Плітки"

У новій пісні співачка з Івано-Франківська оспівує проблему молодого покоління, яка пов'язана з плітками, адже в світі соцмереж люди все частіше надають перевагу бути спостерігачами іншого життя, аніж будувати своє.

ADAM - "Ти мій Рокенрол"

"Ти мій Рокенрол

Моя Бунтарка

З тобою кипить кров

Моя Хуліганка

Ти мій Рокенрол

Моя Бунтарка

З тобою кипить кров

Моя Хуліганка".

Також послухайте ще й ці круті українські треки:

Lila Vi - "Море"

sucilna_nevdacha.exe - "Літо"

The Unsleeping - "Переживу"

badactress - "Голод"

INGRET - “Зорі"

WELLBOY & KUGATESSA - "Мені так треба"

Love, Mary - "Отруйний плід любові"

OKAZIA - "Цикл"