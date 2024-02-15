Смачні батуринські коржики за 110-літнім рецептом: такими ласували гетьмани

Батуринські коржики - дуже смачна та ароматна випічка до чаю або кави. При гетьманському дворі часто влаштовували звані обіди та бенкети. А стіл вражав своєю вишуканістю та різноманітністю страв. Багато продуктів і спецій завозилося з Європи та інших країн.
Як приготувати батуринські (гетьманські) коржики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".
Посипка: горіхи, цукор
Для змазування: жовток
Протріть варені жовтки через сито чи натріть на дрібній тертушці. Змішайте перетерті жовтки, 3 сирих жовтки Потім додайте сметану, цукор, біле вино та знову вимішайте.
Покладіть у миску тепле вершкове масло і добре розітріть вінчиком або збийте міксером. Додайте борошно та товчений мигдаль, добре перемішайте до однорідності. Горіхи можна брати будь-які.
Розкачайте тісто та виріжте коржики формочками для печива та викладіть їх на деко, встелене пергаментним папером.
Обмажте жовтком, посипте сумішшю подрібненого мигдалю з цукром, поколіть виделкою та поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
Раніше ми розповідали про те, як готувати тернопільську мачанку - улюблену страву лемків.
А ще давали рецепт незвичайного пирога - баба-шарпанина.