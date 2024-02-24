Вкусное блюдо с Полесья, которому уже более 200 лет: как приготовить бульбовники

Бульбовники - одно из популярных блюд украинского Полесья. Оно было известно более 200 лет назад, но со временем рецепт перестали использовать. Сейчас это традиционное блюдо из картофеля начали возрождать. Классические бульбовники готовятся без начинки, но сейчас повара предлагают добавить внутрь сыр или грибы.

Как приготовить настоящие полесские бульбовники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Вселенная рецептов".

Что вам понадобится:

Картофель - 6 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Сыр моцарелла - 150 г

Паприка молотая - 0,5 ч. ложки

Панировочные сухари - 100 г

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый - по своему вкусу

Масло растительное - 300 мл

Как готовить бульбовники

Три картофелины помойте, почистите, нарежьте и сварите в подсоленной воде до готовности. Затем растолките ее в пюре.

Сырой картофель натрите на мелкую терку, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте тертый картофель с пюре. Добавьте сметану, соль, перец, паприку и хорошо вымешайте массу.

Сыр нарежьте небольшими кубиками. Из картофельной массы сформируйте круглые лепешки, а на середину каждой положите по кусочку сыра. Края соедините и защипните, формируя шарики.

Шарики запанируйте в сухарях. В разогретое масло выкладывайте шарики и жарьте, переворачивая их, до золотистого цвета. Следите, чтобы бульбовники равномерно прожаривались со всех сторон.