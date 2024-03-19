Слухайте пісні усіх учасників Євробачення 2024

Євробачення 2024, яке пройде у Швеції з 7 по 11 травня, порадує нас виступами 37 учасників. Артисти представлять широкому загалу свої конкурсні номери на пісні, які відсьогодні можна слухати онлайн.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало усі треки усіх виконавців, які виступатимуть на престижному пісенному конкурсі.
Учасники першого півфіналу
Австралія / Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"
Азербайджан / FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"
Велика Британія / Olly Alexander - "Dizzy"
Кіпр / Silia Kapsis - "Liar"
Литва / Silvester Belt - "Luktelk"
Люксембург / TALI - "Fighter"
Молдова / Natalia Barbu - "In The Middle"
Німеччина / ISAAK - "Always On The Run"
Польща / LUNA - "The Tower"
Португалія / iolanda - "Grito"
Сербія / TEYA DORA - "RAMONDA"
Словенія / Raiven - "Veronika"
Україна / alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
Фінляндія / Windows95man - "No Rules!"
Хорватія / Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"
Швеція / Marcus & Martinus - "Unforgettable"
Ірландія / Bambie Thug - "Doomsday Blue"
Ісландія / Hera Björk - "Scared of Heights"
Учасники другого півфіналу
Австрія / Kaleen - "We Will Rave"
Албанія / BESA - "TITAN"
Бельгія / Mustii - "Before the Party’s Over"
Вірменія / LADANIVA - "Jako"
Греція / Marina Satti - "ZARI"
Грузія / Nutsa Buzaladze - "Firefighter"
Данія / SABA - "SAND"
Естонія / 5MIINUST x Puuluup - "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
Латвія / Dons - "Hollow"
Мальта / Sarah Bonnici - "Loop"
Норвегія / Gåte - "Ulveham"
Нідерланди / Joost Klein - "Europapa"
Сан-Марино / MEGARA - "11 /11"
Франція / Slimane - "Mon Amour"
Чехія / Aiko - "Pedestal"
Швейцарія / Nemo - "The Code"
Ізраїль / Eden Golan - "Hurricane"
Іспанія / Nebulossa - "ZORRA"
Італія / Angelina Mango - "La noia"
Нагадаємо, що у 68-му Євробаченні візьмуть участь 37 країн-учасниць. 31 - візьме участь у двох півфіналах конкурсу, що проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. А у гранд-фіналі, 11 травня, до 20 фіналістів приєднаються представники країн "Великої п’ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та Швеції, як країни-переможниці Євробачення 2023.