Слухайте нову потужну пісню Kalush Orchestra. Вона про сильні почуття, які не знають меж
Kalush Orchestra презентували нову ліричну композицію "Це любов" та кліп до неї. Це перша пісня, яку гурт представив без участі одного з ключових персонажів гурту - Олега Псюка.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Kalush Orchestra.
Ця пісня розповідає про силу кохання та важливість взаєморозуміння в будь-яких життєвих обставинах та підкреслює, що справжнє кохання перетинає всі можливі кордони й існує попри все.
"Якщо ви любили по-справжньому, цей трек нагадає вам почуття, коли світ зупиняється, якщо з вами знаходиться "та сама" людина і як світ перевертається, коли її нема поряд. Коли все не має значення, а мають значення тільки "ви", а все інше - не помічається і стає другорядним. Нам дуже б хотілося б, щоб наша нова пісня знайшла своє місце в серцях наших прихильників", - коментує Тимофій Музичук.
Додамо, що “Це любов" - початок трансформації KO до мультифронтмен-гурту з трьома основними учасниками: Сашею Табом, Олегом Псюком та Тимофієм Музичуком.
"Гурт дорослішає: образи змінюються з етнічних до сучасних, пісні несуть більш глибинний сенс", - коментують у гурті.
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