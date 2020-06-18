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Нардепы хотят изменить Трудовой кодекс: уволить сотрудника будет легко

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 13:59
Нардепы хотят изменить Трудовой кодекс: уволить сотрудника будет легко
Трудовой кодекс в Украине могут изменить (фото: РБК-Украина)

В Украине могут принять обновленный Трудовой кодекс

В Украине внесли законопроект об изменении Трудового кодекса. Авторами нового законопроекта является правительственная партия "Слуга народа".

Согласно предложению правительства, в ст. 35 законопроекта работодателю дают право по собственному желанию увольнять сотрудника. Сейчас обязательно нужно указывать основания для такого решения. Если бы работодатель просто так "попрощался" с сотрудником, тот может пойти в суд и выиграть его. Об этом пишет "Обозреватель".

Отметим, что пока что законопроект не приняли, он будет действителен тогда, если за него проголосуют большинство депутатов.

Новые причины для увольнения :

  • по желанию работодателя;

  • повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

"Перечень условий трудового договора, нарушение которых является основанием для его прекращения в соответствии с настоящей статьей, определяется в трудовом договоре", – говорится в документе.

Все причины для увольнения:

  • истечение срока трудового договора;

  • согласие сторон;

  • расторжение трудового договора по инициативе работника (статьи 33, 34);

  • расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 35-40);

  • независимые от воли сторон основания (статьи 42-46);

  • основания, предусмотренные трудовым договором (статья 47);

  • другие основания, предусмотренные законом.

Как мы ранее писали, в Раде продолжат доработку проекта нового Трудового кодекса.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Трудовой кодексСлуга народа
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