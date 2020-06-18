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Нардепи хочуть змінити Трудовий кодекс: звільнити співробітника буде легко

STYLERЖиття    18.06.2020 - 13:59
Нардепи хочуть змінити Трудовий кодекс: звільнити співробітника буде легко
Трудовий кодекс в Україні можуть змінити (фото: РБК-Україна)

В Україні можуть прийняти оновлений Трудовий кодекс

В Україні внесли законопроект про внесення змін до Трудового кодексу. Авторами нового законопроекту є урядова партія "Слуга народу".

Згідно з пропозицією уряду, в ст. 35 законопроекту роботодавцю дають право за власним бажанням звільняти співробітника. Зараз обов'язково потрібно вказувати підстави для такого рішення. Якби роботодавець просто так "попрощався" з співробітником, той може піти в суд і виграти його. Про це пише "Обозреватель".

Відзначимо, що поки що законопроект не прийняли, він буде дійсний тоді, якщо за нього проголосує більшість депутатів.

Нові причини для звільнення :

  • за бажанням роботодавця;

  • повторне за 180 днів порушення трудового договору (без зазначення, якого саме пункту).

"Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення відповідно до цієї статті, визначається в трудовому договорі", – йдеться в документі.

Всі причини для звільнення:

  • закінчення строку трудового договору;

  • згода сторін;

  • розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33, 34);

  • розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (статті 35-40);

  • незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);

  • підстави, передбачені трудовим договором (стаття 47);

  • інші підстави, передбачені законом

Як ми раніше писали, у Раді продовжать доопрацювання проекту нового Трудового кодексу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Трудовой кодексСлуга народа
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