Нардепи хочуть змінити Трудовий кодекс: звільнити співробітника буде легко

Трудовий кодекс в Україні можуть змінити (фото: РБК-Україна)

В Україні можуть прийняти оновлений Трудовий кодекс

В Україні внесли законопроект про внесення змін до Трудового кодексу. Авторами нового законопроекту є урядова партія "Слуга народу".

Згідно з пропозицією уряду, в ст. 35 законопроекту роботодавцю дають право за власним бажанням звільняти співробітника. Зараз обов'язково потрібно вказувати підстави для такого рішення. Якби роботодавець просто так "попрощався" з співробітником, той може піти в суд і виграти його. Про це пише "Обозреватель".

Відзначимо, що поки що законопроект не прийняли, він буде дійсний тоді, якщо за нього проголосує більшість депутатів.

Нові причини для звільнення :

за бажанням роботодавця;

повторне за 180 днів порушення трудового договору (без зазначення, якого саме пункту).

"Перелік умов трудового договору, порушення яких є підставою для його припинення відповідно до цієї статті, визначається в трудовому договорі", – йдеться в документі.

Всі причини для звільнення:

закінчення строку трудового договору;

згода сторін;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 33, 34);

розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (статті 35-40);

незалежні від волі сторін підстави (статті 42-46);

підстави, передбачені трудовим договором (стаття 47);

інші підстави, передбачені законом

Як ми раніше писали, у Раді продовжать доопрацювання проекту нового Трудового кодексу.

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Автор: Людмила Жукова