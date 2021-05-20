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В "Слуге народа" пристыдили Тищенко за скандальную вечеринку: официально вынесли выговор

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Четверг 20 мая 2021 23:37
В "Слуге народа" пристыдили Тищенко за скандальную вечеринку: официально вынесли выговор Фото: Николай Тищенко, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Нардеп Николай Тищенко за проведение скандальной вечеринки в честь дня рождения жены в киевском отеле во время локдауна получил выговор от коллег из партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Об этом рассказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия, передает "Радио Свобода".

По его словам, соответствующее решение депутаты поддержали в один голос.

Другие санкций к Тищенко из-за резонансной истории с празднованием именин супруги в Fairmont Grand Hotel Kyiv, когда в столице действовали жесткие правила карантина, не применялись.

"Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор", - заявил Арахамия.

Другие депутаты от "СН" Александр Качура и Евгения Кравчук подтвердили, что в партии Тищенко пристыдили, ограничившись выговором.

Таким образом, политик сохраняет свои внутрипартийные должности, а также остается заместителем главы фракции "Слуга народа" в парламенте.

Напомним, что сам Тищенко оправдывается за скандальную вечеринку и заверяет, что все мероприятие прошло законно. По его словам, никаких уголовных или административных дел, как и штрафов за нарушение правил карантина - не было.

При этом глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что за гулянку Тищенко в отеле в локдаун к ответу привлекли администрацию заведения, составив протокол на 34 тысячи гривен штрафа.

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Новости Украины Жизнь Киев скандал выговор вечеринка Николай Тищенко Давид Арахамия
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