У "Слузі народу" присоромили Тищенка за скандальну вечірку: офіційно винесли догану

Нардеп Микола Тищенко за проведення скандальної вечірки на честь дня народження дружини у київському готелі під час локдауну отримав догану від колег з партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Про це розповів голова фракції "СН" Давид Арахамія, передає " Радіо Свобода ".

За його словами, відповідне рішення депутати підтримали в один голос.

Інші санкції щодо Тищенка через резонансну історію зі святкуванням іменин дружини в Fairmont Grand Hotel Kyiv, коли в столиці діяли жорсткі правила карантину, не застосовувалися.

"Було одностайно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - заявив Арахамія.

Інші депутати від "СН" Олександр Качура та Євгенія Кравчук підтвердили, що в партії Тищенка присоромили, обмежившись доганою.

Таким чином, політик зберігає свої внутрішньопартійні посади, а також залишається заступником голови фракції "Слуга народу" в парламенті.