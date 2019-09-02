В "Слуге народа" общение с журналистами доверили 50 нардепам и раздали "шпаргалки"

Нардепы от партии "Слуга народа" выбрали 50 коллег специально для общения с прессой, и даже заготовили "подсказки" для ответов на вопросы журналистов. Дмитрию Разумкову, Александру Корниенко и Давиду Арахамию фракция делегировала более широкие полномочия спикеров, которые могут говорить, что посчитают нужным. Об этом передает theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции "слуг".

Так, была разработана специальная стратегия общения со СМИ. Согласно плану, группа из пяти десятков депутатов будут принимать участия в телеэфирах и ток-шоу.

"Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны ОПУ туда входит Кирилл Тимошенко", - рассказал собеседник и пояснил, что инициатива призвана созранить монолитность позиции Офиса президента и фракции.

"Потому что многие вещи делаются с колес", - добавил он.

Дмитрий Разумков (Фото: РБК-Украина)

По словам "слуги", более половины депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" по причине неудобных вопросов.

Также 28 августа была проведена репетиция первого пленарного заседания Верховной Рады 9 созыва, на которой депутатам от "СН" раздали тезисы, как нужно правильно отвечать на вопросы прессы.

Например, на вопрос о создании коалиции было предложено 6 ответов, среди которых некоторые звучали так: "Мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата. Народ возложил на нас ответственность за результат", "Мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "Если кто-то из депутатов присоединится к голосованиям за наши законопроекты - мы будем это приветствовать".

"Слугам" посоветовали запомнить точное название своего комитета, подготовить пояснение, чем они там будут заниматься. Вот некоторые варианты ответов: "Потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема", "Потому что я занимался этим раньше", "Потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

Иллюстративное фото: minagro.gov.ua

Были подготовлены "шпаргалки" на кадровые вопросы, о зарплате, относительно занятий бизнесом, о своих помощниках и прочие.

В разговоре про погибших на фронте на Донбассе военных ВСУ советуют говорить так: "Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".

Если разговор касается первостепенных задач, то рекомендуется акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал. В партии затем извинились за инцидент.

Также мы писали о том, что депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в переписке заверила, что Арсена Авакова решили оставить на посту главы МВД из-за того, что экс-президент Петр Порошенко готовит путч. Такое заявление вызвало в сети волну смеха.