"Слуга народа" Скичко показал милое фото с любимой

Александр Скичко опубликовал в Instagram трогательное и милое фото, на котором он - актер и Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" - позирует вместе со своей женой Елизаветой Юрушевой. Этот снимок приурочен к годовщине из свадьбы - Александр и Елизавета женились 5 сентября 2017 года.

"5 лет назад я встретил девушку своей жизни, 2 года назад мы стали официально мужем и женой. Казалось бы, это совсем не много, эти цифры никак не впечатляют окружающих. Но за это время у нас произошло такое количество событий, что кажется, мы были вместе всегда!" - написал Скичко.

Он также обратился к молодой супруге с трогательными словами.

"Ты вдохновляешь меня на новые поступки! Ты поддерживаешь меня во всех начинаниях! Ты - мой мир! Люблю тебя!" - сказал нардеп.

Нардеп Александр Скичко и владелица отеля Елизавета Юрушева (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, что церемония бракосочетания Александра и Елизаветы состоялась в Грузии. На сегодняшний день пара воспитывает славную малышку Тату. Также у Скичко есть сын от первого брака Даниил.

Нардеп Александр Скичко с семьей (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Ранее мы писали о том, что Александр Скичко подкупил комплиментами Машу Ефросинину и получил работу.