"Слуга народу" Скічко показав миле фото з коханою

Олександр Скічко опублікував в Instagram зворушливе й миле фото, на якому він - актор і Народний депутат України від партії "Слуга народу" - позує разом зі своєю дружиною Єлизаветою Юрушевою. Цей знімок приурочений до річниці весілля - Олександр та Єлизавета одружилися 5 вересня 2017 року.

"5 років тому я зустрів дівчину своєї життя, 2 роки тому ми стали офіційно чоловіком та дружиною. Здавалося б, це зовсім не багато, ці цифри ніяк не вражають оточуючих. Але за цей час у нас сталася така кількість подій, що здається, ми були разом завжди!" - написав Скічко.

Він також звернувся до молодої дружини з зворушливими словами.

"Ти надихаєш мене на нові вчинки! Ти підтримуєш мене у всіх починаннях! Ти - мій світ! Люблю тебе!" - сказав нардеп.

Нардеп Олександр Скічко і власниця готелю Єлизавета Юрушева (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Нагадаємо, що церемонія одруження Олександра і Єлизавети відбулася в Грузії. На сьогоднішній день пара виховує славну дівчинку Тату. Також у Скічка є син від першого шлюбу Данило.

Нардеп Олександр Скічко з сім'єю (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Раніше ми писали про те, що Олександр Скічко підкупив компліментами Машу Єфросиніну і отримав роботу.