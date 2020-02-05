"Слуга народа" Беленюк пожаловался на дороговизну в столовой Рады (видео)

Жан Беленюк, народный депутат от "Слуги народа" пожаловался на дороговизну столовой Верховной Рады. Народный избранник показал весь предлагаемый ассортимент и цены на них.

Нардеп заметил, что давно прошли те времена, когда в столовке Рады можно было отобедать едва ли не бесплатно.

Интерьер столовой напоминает советский. Среди блюд - очень много рыбы в разных вариациях, преимущественно - красная, большой ассортимент салатов и других холодных закусок. И каждый день меню меняется.

Жан Беленюк рассказал о столовой Верховной Рады (скрин: YouTube/Zhan Beleniuk)

На своей странице в Facebook Беленюк сказал, что обед ему обходится ему в около 300 гривен.

"К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами", - написал народный избранник.

Жан Беленюк рассказал о столовой Верховной Рады (скрин: facebook.com/zhanbeleniuk)

Стоит отметить, что столовая Рады давно уже стала "притчей во языцах" из-за элитных блюд по низким ценам. Видимо, нардеп решил развеять этот миф. Но сделать это ему удалось не очень хорошо. Ведь цены в среднестатистических украинских общепитах такие же, но некоторые блюда в этой столовке изготовлены из дорогих продуктов.

На это указали пользователи сети, которые раскритиковали Беленюка.

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Жан Беленюк рассказал о столовой Верховной Рады (видео: YouTube/Zhan Beleniuk)