Вот что случится с вами, если съедать ежедневно по два помидора

Чем же так полезны помидоры?

Природный антибиотик

Вещество кверцетин (защищает сердце и сосуды, усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран), которое содержится в помидорах, имеет спазмолитические и противовоспалительные свойства. Его применяют для профилактики атеросклероза, а также при лечении артритов, артрозов и бронхиальной астмы, пишет amp.koolinar.

Не теряет пользу при обработке

Помидор является одним из немногих продуктов, которые не теряют своих полезных свойств после термообработки.

При этом его называют безотходным овощем, ведь его кожица стимулирует перистальтику кишечника, а семена способствуют разжижению крови, что помогает в профилактике тромбозов.

Сохранит красоту и молодость, защитит костную ткань

Большое количество питательных веществ, которые содержатся в томатах, улучшают цвет лица, повышают упругость и эластичность кожи, укрепляют и тонизируют ее.

Ликопин, входящий в состав помидоров и дающим им красный цвет, является не только антиоксидантом, но и защищает костную ткань от возрастных изменений, в том числе от остеопороза.

Поможет сердцу и защитит от рака

Врачами признано, что употребление помидоров способствует снижению уровня холестерина в крови и предотвращает формированию тромбов. Также овощи играют важную роль в профилактике раковых заболеваний, не допуская развития этих процессов.

"Яблоко любви"

Есть у томатов и еще одно интересное "побочное" свойство - увеличение потенции. Не зря французы называют их яблоками любви (la pomme d’amour).

Повысит настроение

Этот овощ является одним из лидеров одни из лидеров по содержанию серотонина ("гормона счастья"), который помогает регулировать работу нервной системы и является прекрасным антидепрессантом.

Поможет похудеть

Овощ имеет низкую калорийность и высокое содержание витаминов и микроэлементов, которые помогают нормализовать обмен веществ. Это делает помидоры помощниками в борьбе с лишним весом.

Есть у овоща и противопоказания

Высокое содержание органических кислот может раздражать слизистую и приводить к болям при таких заболеваниях, как гастрит, язва желудка, желчнокаменная болезнь и панкреатит, особенно в стадии обострения.

Щавелевая кислота, которой помидоры тоже весьма богаты, способна нарушать водно-солевой обмен, и потому не рекомендуется людям с заболеванием почек.

Также помидор - продукт весьма аллергенный, поэтому какими бы полезными свойствами он ни обладал, стоит соблюдать меру.

Важно!

Людям с повышенной кислотностью желудка врачи рекомендуют потреблять томаты, прошедшие обработку температурой, то есть в тушенном или вареном виде.

Врачи настоятельно не рекомендуют запивать еду томатным соком. Сок лучше пить отдельно и конечно же без соли.

Сколько помидоров является оптимальным для ежедневного рациона

Если у человека нет перечисленных выше заболеваний, то каждый день можно съедать по четыре помидора среднего размера (или два крупных овоща).

Беременным женщинам надо кушать каждый день 2 свежих помидора средней величины (или один большой).