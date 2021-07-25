Ось що трапиться з вами, якщо з'їдати щодня по два помідори

Чим же так корисні помідори?

Природний антибіотик

Речовина кверцетин (захищає серце і судини, підсилює імунітет, прискорює загоєння ран), яка міститься в помідорах, має спазмолітичні і протизапальні властивості. Її застосовують для профілактики атеросклерозу, а також при лікуванні артритів, артрозів і бронхіальної астми, пише amp.koolinar.

Не втрачає користь при обробці

Помідор є одним з небагатьох продуктів, які не втрачають своїх корисних властивостей після термообробки.

При цьому його називають безвідходним овочем, адже його шкірка стимулює перистальтику кишечника, а насіння сприє розрідженню крові, що допомагає в профілактиці тромбозів.

Збереже красу і молодість, захистить кісткову тканину

Велика кількість поживних речовин, які містяться в томатах, покращує колір обличчя, підвищує пружність і еластичність шкіри, зміцнює і тонізує її.

Лікопін, що входить до складу помідорів і дає їм червоний колір, є не тільки антиоксидантом, але і захищає кісткову тканину від вікових змін, в тому числі від остеопорозу.

Допоможе серцю і захистить від раку

Лікарями визнано, що вживання помідорів сприяє зниженню рівня холестерину в крові і запобігає формуванню тромбів. Також овочі відіграють важливу роль в профілактиці ракових захворювань, не допускаючи розвитку цих процесів.

"Яблуко кохання"

Є у томатів і ще одна цікава "побічна" властивість - збільшення потенції. Не дарма французи називають їх яблуками кохання (la pomme d'amour).

Підвищить настрій

Цей овоч є одним з лідерів за вмістом серотоніну ("гормону щастя"), який допомагає регулювати роботу нервової системи і є прекрасним антидепресантом.

Допоможе схуднути

Овоч має низьку калорійність і високий вміст вітамінів і мікроелементів, які допомагають нормалізувати обмін речовин. Це робить помідори помічниками в боротьбі із зайвою вагою.

Є у овоча і протипоказання

Високий вміст органічних кислот може дратувати слизову і призводити до болів при таких захворюваннях, як гастрит, виразка шлунка, жовчнокам'яна хвороба і панкреатит, особливо в стадії загострення.

Щавлева кислота, якою помідори теж дуже багаті, здатна порушувати водно-сольовий обмін, і тому не рекомендується людям з захворюванням нирок.

Також помідор - продукт вельми алергенний, тому якими б корисними властивостями він не володів, варто знати міру.

Важливо!

Людям з підвищеною кислотністю шлунка лікарі рекомендують споживати томати, що пройшли обробку температурою, тобто в тушкованому або вареному вигляді.

Лікарі настійно не рекомендують запивати їжу томатним соком. Сік краще пити окремо і звичайно ж без солі.

Скільки помідорів є оптимальним для щоденного раціону

Якщо у людини немає перерахованих вище захворювань, то кожен день можна з'їдати по чотири помідори середнього розміру (або два великих овоча).

Вагітним жінкам треба їсти кожен день 2 свіжих помідора середньої величини (або один великий).