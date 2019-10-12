Может случиться с кем угодно: Супрун рассказала, как лечить "заеды"

Супрун поделилась важными рекомендациями
Уляна Супрун поделилась с украинцами советами о том, как лечить "заеды" - трещины в уголках губ. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Instagram.
Это грибковая или бактериальная инфекция, которая вызывает повреждения целостности кожи, образуя чешуйки и язвы. Кроме того, боль во время приема пищи или разговоров не будет стихать до тех пор, пока не предпринять необходимые действия.
К данной инфекции более всего склонны маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой, сахарным диабетом либо недостаточным питанием. Ангулярний хейлит могут провоцировать такие факторы:
Вылечить данную инфекцию невозможно спиртом, зеленкой, фукорцином, вазелином либо растительным маслом. Данные методы еще больше повредят губы.
"Если это бактерии, то воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием. Такие препараты являются достаточно недорогими и безрецептурными", - пишет Супрун.
Также для предотвращения трещинок и язв губ эксперт рекомендует пользоваться гигиенической помадой, чтобы защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы и следить за чрезмерным слюноотделением у предрасположенных к этому людей.
Напомним, что Супрун разрушила мифы о картофеле.