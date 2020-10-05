Не случайное рандеву: новые детали загадочного исчезновения девушки в Крыму

В Крыму пропала студентка Лилия Бирулина (коллаж: РБК-Украина)

Девушка состояла в отношениях с бизнесменом

Недавно сеть потрясла новость о загадочном исчезновении 20-летней студентки Лилии Бирулиной, пропавшей в аннексированном Крыму. Как сообщалось, девушка согласилась покататься на яхте с бизнесменом Петром Шапиро, после чего не вернулась домой. В Telegram-канале Hue сообщили новые подробности происшествия.

Как сообщается, студентка Севастопольского государственного университета состояла в отношениях с бизнесменом. Прогулка на яхте была не случайной. По данным источников канала, предприниматель считался ее бойфрендом.

"Отношения длительного характера, не случайное рандеву. Подруги Лили так или иначе были знакомы с Шапиро: лично или по ее отзывам. Отзывы были хорошие", – говорится в сообщении.

Лилия Бирулина (фото: Hue)

Как сообщается, бизнесмен не смог объяснить, куда пропала девушка, но с ним уже пообщались правоохранители.

"Но из его показаний возникают серьезные вопросы. Он не сразу заявил о том, что Лиля "исчезла". И следователи уже побеседовали с ним, но официально ничего не говорят. А прошло уже 5 дней!" – говорится в сообщении.

Известно, что Лилия училась в Севастопольском государственном университете и подрабатывала репетитором. В качестве особых примет девушки выделяются пирсинг – бусинка на шее, а также шрам в области колена. Без вести пропавшую до сих пор не нашли.

По словам родственников, в роковой день катер отплыл из бухты Круглая в Севастополе, но вернулся без девушки на борту.

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