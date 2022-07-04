Есть такие случаи: россиянам в Европе начали плевать в чашки с кофе
Россияне после полномасштабного вторжения в Украину становятся изгоями во всем мире. Так, участились случаи так называемой травли.
Об этом рассказал на видео российский журналист-пропагандист Андрей Караулов. Отметим, что он всячески поддерживает войну в Украине.
На что жалуется Караулов?
По его словам, когда в ресторанах Европы официанты узнают, что перед ними россияне, то плюют им в напитки.
"Неприятно как-то за то, что ты русский. Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай. Спрашивают - русский? Приносят, а туда пол ресторана уже наплевало", - жалуется пропагандист.
Интересно, что журналист искренне недоумеваеn, почему такое происходит.
Отметим, что это всего лишь начало последствий отношения европейцев к гражданам РФ.
Как мы ранее писали, еще одним подтверждением того, что россияне изгои стал такой случай. Пассажиры копняками выгоняли из самолета россиян, которые без билетов хотели лететь в Англию.
Ранее сообщалось, что в Польше из отеля выгнали "ватницу", которая агитировала за "русский мир".