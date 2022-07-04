Є такі випадки: росіянам в Європі почали плювати в чашки з кавою

Росіяни після повномасштабного вторгнення в Україну стають ізгоями в усьому світі. Так, почастішали випадки так званого цькування.

Про це розповів на відео російський журналіст-пропагандист Андрій Караулов. Зазначимо, що він всіляко підтримує війну в Україні.

На що скаржиться Караулов?

За його словами, коли в ресторанах Європи офіціанти дізнаються, що перед ними росіяни, то плюють їм у напої.

"Неприємно якось за те, що ти росіянин. Є такі випадки. Замовляєш каву, чай. Питають - росіянин? Приносять, а туди пів ресторану вже наплювало", - скаржиться пропагандист.

Цікаво, що журналіст щиро дивується, чому таке відбувається.

Зазначимо, що це всього лише початок наслідків ставлення європейців до громадян РФ.