Слово 2025 року для кожного знаку Зодіаку: у Овнів - "мрія", у Риб - "оновлення"

2024 словом року за версією Merriam-Webster стала "популяризація". Подібні добірки слів наприкінці року відображають суспільний, культурний та політичний дискурс, але вони рідко можуть репрезентувати наш індивідуальний досвід, пережитий у минулому.

Обрати слово, коли рік закінчується, надзвичайно важко, але водночас до цього тренду доволі легко приєднатися. І замість того, аби згадувати минулі 12 місяців, астрологи пропонують познайомитися з трендами на цей рік. Це дасть змогу відчути контроль над життям та оптимізм щодо майбутнього.