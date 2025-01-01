Слово 2025 года для каждого знака Зодиака: у Овнов - "мечта", у Рыб - "обновление"

2024 словом года по версии Merriam-Webster стала "популяризация". Подобные подборки слов в конце года отражают общественный, культурный и политический дискурс, но они редко могут репрезентовать наш индивидуальный опыт, пережитый в прошлом.
Выбрать слово, когда год заканчивается, чрезвычайно сложно, но в то же время к этому тренду довольно легко присоединиться. И вместо того, чтобы вспоминать прошлые 12 месяцев, астрологи предлагают познакомиться с трендами на этот год. Это позволит почувствовать контроль над жизнью и оптимизм относительно будущего.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World пишет об этом подробнее.
Следующие слова года были выбраны в соответствии с характерами каждого из астрологических символов, поэтому проверьте, резонирует ли это слово с вами.
2025 год специалисты называют "годом, когда все меняется". Но это не значит, что вы не сможете найти спокойствие во время шторма.
Мы писали, что только эти 4 знака Зодиака поймают удачу за хвост.
Также астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые прямо сегодня нуждаются в объятиях.