Слово 2025 года для каждого знака Зодиака: у Овнов - "мечта", у Рыб - "обновление"

2024 словом года по версии Merriam-Webster стала "популяризация". Подобные подборки слов в конце года отражают общественный, культурный и политический дискурс, но они редко могут репрезентовать наш индивидуальный опыт, пережитый в прошлом.

Выбрать слово, когда год заканчивается, чрезвычайно сложно, но в то же время к этому тренду довольно легко присоединиться. И вместо того, чтобы вспоминать прошлые 12 месяцев, астрологи предлагают познакомиться с трендами на этот год. Это позволит почувствовать контроль над жизнью и оптимизм относительно будущего.