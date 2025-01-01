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Слово 2025 года для каждого знака Зодиака: у Овнов - "мечта", у Рыб - "обновление"

Какое слово года 2025 имеет каждый знак Зодиака (фото: freepik.com)
Автор: Любовь Блажко

2024 словом года по версии Merriam-Webster стала "популяризация". Подобные подборки слов в конце года отражают общественный, культурный и политический дискурс, но они редко могут репрезентовать наш индивидуальный опыт, пережитый в прошлом.

Выбрать слово, когда год заканчивается, чрезвычайно сложно, но в то же время к этому тренду довольно легко присоединиться. И вместо того, чтобы вспоминать прошлые 12 месяцев, астрологи предлагают познакомиться с трендами на этот год. Это позволит почувствовать контроль над жизнью и оптимизм относительно будущего.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World пишет об этом подробнее.

Следующие слова года были выбраны в соответствии с характерами каждого из астрологических символов, поэтому проверьте, резонирует ли это слово с вами.

2025 год специалисты называют "годом, когда все меняется". Но это не значит, что вы не сможете найти спокойствие во время шторма.

Слово года для каждого знака Зодиака

  • Овен: мечта
  • Телец: расширение
  • Близнецы: ободрение
  • Рак: вера
  • Лев: развитие
  • Дева: сотрудничество
  • Весы: исполнение
  • Скорпион: создание
  • Стрелец: знакомство
  • Козерог: общение
  • Водолей: утверждение
  • Рыбы: обновление

Слово года 2025 для каждого знака Зодиака назвали астрологи (фото: freepik.com)

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