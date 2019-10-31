Сломал позвоночник: в Житомире массажист перестарался с клиентом

Массажист сломал позвоночник клиенту в Житомире (коллаж: РБК-Украина)

В Житомире массажист нанес серьезные повреждения своему клиенту

В Житомире во время сеанса массажа 44-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения, после которых его забрала скорая, так как идти самостоятельно он не мог. Об этом сообщает Национальная полиция области, которая начала уголовное производство в отношении массажиста.

Получивший травмы мужчина обратился к правоохранителям в начале октября. Следователи назначили ряд экспертиз, которые подтвердили наличие тяжелых травм.

Согласно предварительному заключению экспертов, мужчине диагностировали закрытую позвоночную травму и компрессионные переломы ряда шейных и грудных позвонков. Такие травмы являются тяжкими телесными повреждениями.

Массажист сломал позвоночник клиенту в Житомире (фото: pixabay.com)

В полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 140 за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, что повлекло тяжкие телесные повреждения.

Горе-массажисту грозит до двух лет ограничения или лишения свободы, либо исправительные работы на тот же срок. Кроме того, если его вина будет доказана, он не сможет заниматься профессией в течение пяти лет.