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Зламав хребет: в Житомирі масажист перестарався з клієнтом

STYLERПодії    31.10.2019 - 19:32
Зламав хребет: в Житомирі масажист перестарався з клієнтом
Масажист зламав хребет клієнту у Житомирі (колаж: РБК-Україна)

В Житомирі масажист наніс серйозні ушкодження своєму клієнту

У Житомирі під час сеансу масажу 44-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, після яких його забрала швидка, бо йти самостійно він не міг. Про це повідомляє Національна поліція області, яка розпочала кримінальне провадження стосовно масажиста.

Чоловік, що отримав травми, звернувся до правоохоронців на початку жовтня. Слідчі призначили ряд експертиз, які підтвердили наявність важких травм.

Згідно з попереднім висновком експертів, чоловікові діагностували закриту хребетну травму і компресійні переломи ряду шийних і грудних хребців. Такі травми є тяжкими тілесними ушкодженнями.

Зламав хребет: в Житомирі масажист перестарався з клієнтом

Масажист зламав хребет клієнту в Житомирі (фото: pixabay.com)

В поліції почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 140 за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Горе-масажистові загрожує до двох років обмеження або позбавлення волі, або виправні роботи на той же термін. Крім того, якщо його вина буде доведена, він не зможе займатися професійною діяльністю протягом п'яти років.

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