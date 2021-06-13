Сломал нос и швырял вещи: в Киеве неадекват на глазах ребенка избил женщину на пляже

В субботу, 12 июня, в 18:00 на пляже шлюза 1 (Осокорки) неизвестный мужчина начал угрожать компании людей, которая рыбачила. Неадекват начал пинать вещи, ломать удочки, а потом ударил женщину по лицу и сломал ей нос. Кроме того, у женщины сотрясение мозга.

"Дальше он продолжил орать, бросать наши вещи в остальных людей на пляже, те в свою очередь испугались и начали разбегаться. Мы вызвали полицию, а этот, соответственно, убежал", - рассказала пострадавшая.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

"Помогите установить его личность - он не должен остаться безнаказанным, мало того, что он это творит на глазах своего ребенка, так в следующий раз он может убить кого-то!" - говорится в сообщении.