ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сломал нос и швырял вещи: в Киеве неадекват на глазах ребенка избил женщину на пляже

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 июня 2021 19:35
Сломал нос и швырял вещи: в Киеве неадекват на глазах ребенка избил женщину на пляже Коллаж РБК-Украина: в Киеве мужчина сломал женщине нос на пляже
Автор: Роман Мирончук

В субботу, 12 июня, в 18:00 на пляже шлюза 1 (Осокорки) неизвестный мужчина начал угрожать компании людей, которая рыбачила. Неадекват начал пинать вещи, ломать удочки, а потом ударил женщину по лицу и сломал ей нос. Кроме того, у женщины сотрясение мозга.

Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу "Киев-Оперативный".

"Дальше он продолжил орать, бросать наши вещи в остальных людей на пляже, те в свою очередь испугались и начали разбегаться. Мы вызвали полицию, а этот, соответственно, убежал", - рассказала пострадавшая.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика.

"Помогите установить его личность - он не должен остаться безнаказанным, мало того, что он это творит на глазах своего ребенка, так в следующий раз он может убить кого-то!" - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернополе на глазах у детей подрались женщины из-за комментария в соцсетях. Успокоить женщин смогли проходящие мимо люди. По словам потерпевшей, она увидела женщину, которая писала оскорбительные комментарии под ее фото. Женщина подошла и начала выяснять отношения.

Мы также писали о том, что в Киеве драка из-за неоплаченной коммуналки закончилась поножовщиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев драка
LITE
Праздник 13 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день
Праздник 13 июня: какие приметы, что строго запрещено делать в этот день