Зламав ніс і жбурляв речі: в Києві неадекват на очах дитини побив жінку на пляжі
У суботу, 12 червня, о 18:00 на пляжі шлюзу 1 (Осокорки) невідомий чоловік почав погрожувати компанії людей, яка рибалила. Неадекват почав штовхати речі, ламати вудки, а потім вдарив жінку по обличчю і зламав їй ніс. Крім того, у жінки струс мозку.
Про це постраждала розповіла Telegram-каналу "Київ-Оперативний".
"Далі він продовжив кричати, кидати наші речі в інших людей на пляжі, ті в свою чергу злякалися і почали розбігатися. Ми викликали поліцію, а цей, відповідно, втік", - розповіла потерпіла.
Увага на відео присутня ненормативна лексика.
"Допоможіть встановити його особистість - він не повинен залишитися безкарним, мало того, що він це творить на очах своєї дитини, так наступного разу він може вбити когось!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Тернополі на очах у дітей побилися жінки через коментар в соцмережах. Заспокоїти жінок змогли перехожі. За словами потерпілої, вона побачила жінку, яка писала образливі коментарі під її фото. Жінка підійшла і почала з'ясовувати стосунки.
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