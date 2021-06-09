Била и пинала ногами: в Тернополе на глазах у детей подрались женщины из-за комментария в соцсетях
В Тернополе на улице Владимира Великого подрались две женщины. Причиной инцидента стал комментарий в соцсетях. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского городского районного суда.
Инцидент произошел 13 февраля 2020 года вечером возле магазина. По словам потерпевшей, она увидела женщину, которая писала оскорбительные комментарии под ее фото. Она подошла и спросила, зачем она это делала.
После этого женщина, ничего не говоря, начала бить ее пакетом, в котором находилось что-то тяжелое. Когда она упала, то женщина начала пинать ее ногами и вырывать волосы.
Драка женщин происходила на глазах у детей потерпевшей и нападающей. Успокоить женщин смогли проходящие мимо очевидцы.
В суде подозреваемая своей вины не признала и заявила, что это потерпевшая ее била из-за комментариев в сети. Она также отметила, что с женщиной до этого они знакомы не были. Но она знает ее дочь и у них неприязненные отношения.
Нападавшую женщину признали виновной. Теперь она должна заплатить штраф в размере 850 гривен. Кроме того, ее обязали заплатить пострадавшей 3 тысячи гривен моральной компенсации.
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