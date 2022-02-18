Слоеное тесто по рецептам наших бабушек: всплыли секретные приемы

Слоеное тесто - одно из самых сложных в приготовлении. Сейчас можно купить уже готовый замороженный полуфабрикат, но наши мамы и бабушки предпочитали справляться сами. Об их секретных приемах читайте ниже в материале Styler .

Как правильно делать такое тесто, говорится в книге "Солодке печиво" самой известной украинской кулинарки Дарии Цвек.

Помните, что слоеное тесто всегда изготавливается из двух видов теста - пресного и жирного.

Как его сделать правильно

Просеянную муку поделите на две части. К одной части добавьте 1 столовую ложку уксуса и замесите водой или молоком, чтобы тесто стало мягким. Вторую часть муки посеките с жиром и домесите рукой, сформируйте в виде кирпича.

Первую часть теста раскатайте, на середину положите вторую, заверните конвертом, посыпьте мукой и раскатывайте скалкой от себя, не надавливая.

Снова посыпьте мукой и сложите вдвое. Заверните в салфетку и поставьте на несколько минут в холодильник. Эту процедуру повторите три-четыре раза, после чего тесто раскатайте и изготавливайте коржи для тортов, пирожных, пирожков и т. д.

Слоеное тесто может быть дрожжевым

Для этого к первому тесту надо добавить разведенные в теплом молоке дрожжи. Такое тесто не надо охлаждать, но надо прокачать два-три раза, как и обычное слоеное.

Дария Цвек - берегиня украинской кухни

Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров. А книгу "Солодке печиво", из которой взят рецепт, переиздавали девять раз.