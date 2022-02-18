ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Слоеное тесто по рецептам наших бабушек: всплыли секретные приемы

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 12:33
Слоеное тесто по рецептам наших бабушек: всплыли секретные приемы Коллаж РБК-Украина: Как приготовить идеальное слоеное тесто по рецепту бабушек от Дарии Цвек
Автор: Светлана Мащенко

Слоеное тесто - одно из самых сложных в приготовлении. Сейчас можно купить уже готовый замороженный полуфабрикат, но наши мамы и бабушки предпочитали справляться сами. Об их секретных приемах читайте ниже в материале Styler.

Как правильно делать такое тесто, говорится в книге "Солодке печиво" самой известной украинской кулинарки Дарии Цвек.

Помните, что слоеное тесто всегда изготавливается из двух видов теста - пресного и жирного.

Как его сделать правильно

Просеянную муку поделите на две части. К одной части добавьте 1 столовую ложку уксуса и замесите водой или молоком, чтобы тесто стало мягким. Вторую часть муки посеките с жиром и домесите рукой, сформируйте в виде кирпича.

Первую часть теста раскатайте, на середину положите вторую, заверните конвертом, посыпьте мукой и раскатывайте скалкой от себя, не надавливая.

Снова посыпьте мукой и сложите вдвое. Заверните в салфетку и поставьте на несколько минут в холодильник. Эту процедуру повторите три-четыре раза, после чего тесто раскатайте и изготавливайте коржи для тортов, пирожных, пирожков и т. д.

Слоеное тесто может быть дрожжевым

Для этого к первому тесту надо добавить разведенные в теплом молоке дрожжи. Такое тесто не надо охлаждать, но надо прокачать два-три раза, как и обычное слоеное.

Дария Цвек - берегиня украинской кухни

Дария Яковлевна Цвек (1909-2004) - автор популярных книг с рецептами, среди которых "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Ее книги становились бестселлерами - всего было продано более 5 млн экземпляров. А книгу "Солодке печиво", из которой взят рецепт, переиздавали девять раз.

Ранее мы писали, как приготовить дрожжевое, а также заварное тесто по рецептам кулинарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дарья Цвек Рецепты Кулинар
LITE
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии
Дом Голливуда: Николь Кидман, Бенедикт Камбербэтч, Пенелопа Крус снялись в сюрреалистичной фотосессии