Листкове тісто за рецептами наших бабусь: спливли секретні прийоми

Листкове тісто - одне з найскладніших в приготуванні. Зараз можна купити вже готовий заморожений напівфабрикат, але наші мами і бабусі воліли справлятися самі. Про їхні секретні прийоми читайте нижче в матеріалі Styler .

Як правильно робити таке тісто, говориться в книзі "Солодке печиво" найвідомішої української кулінарки Дарії Цвєк.

Пам'ятайте, що листкове тісто завжди виготовляється з двох видів тіста - прісного й жирного.

Як його зробити правильно

Просіяне борошно поділіть на дві частини. До однієї частини додайте 1 столову ложку оцту і замісіть водою або молоком, щоб тісто стало м'яким. Другу частину борошна посічіть з жиром і домісіть рукою, сформуйте у вигляді цеглини.

Першу частину тіста розкачайте, на середину покладіть другу, загорніть конвертом, посипте борошном і розкачуйте качалкою від себе, не натискаючи.

Знову посипте борошном і складіть удвоє. Загорніть у серветку і поставте на кілька хвилин в холодильник. Цю процедуру повторіть три-чотири рази, після чого тісто розкачайте і виготовляйте коржі для тортів, тістечок, пиріжків і т. д.

Листкове тісто може бути дріжджовим

Для цього до першого тіста треба додати розведені у теплому молоці дріжджі. Таке тісто не треба охолоджувати, але треба прокачати два-три рази, як і звичайне листкове.

Дарія Цвєк - берегиня української кухні

Дар'я Яківна Цвек (1909-2004) - автор популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників. А книгу "Солодке печиво", з якої взято рецепт, перевидавали дев'ять разів.