До сліз. Тіна Кароль вразила несподіваним дуетом і чуттєвим виконанням пісні (відео)

Відома співачка Тіна Кароль, яка нещодавно вперше прокоментувала чутки про роман із молодим олігархом, поділилася зі своїми фолловерами ліричним відео.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нову публікацію в Instagram виконавиці.
На відео співачка чуттєво заспівала свою пісню "Що ти наробила" з нового альбому "Лірика" разом з іншою українською співачкою Domiy (справжнє ім'я - Марія Довгаюк). Молода артистка відтворила мелодію пісні на синтезаторі, а сам дует вийшов дуже органічним.
"Ну, що ти наробила
Ти заплела у свої коси
Квіти, що він тобі приносив…", - поділилася уривком пісні Тіна Кароль у підписі до публікації.
Користувачі мережі захоплені чуттєвим виконанням пісні двох талановитих артисток, а деякі навіть написали, що вони не можуть стримати сліз. Багато хто відзначив, що Кароль на відео сидить на задньому плані і намагається не перетягувати на себе всю увагу:
Марія Довгаюк більш відома як Domiy - українська співачка, музикант, автор та виконавець пісень.
Дебютувала у 2020 році з переспівом пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи", а потім почала писати авторські пісні.
У 2023 році її пісня "Нагадай" стала вірусною у соцмережах, а кліп на неї переглянули понад 12 мільйонів користувачів. Довгий час він займав 1 місце у топ-100 музичних відео YouTube, 5 місце у топ-100 Apple Music в Україні; 2 місце у топ-10 на Люкс ФМ.
Марія Довгаюк (фото: instagram.com/domiy.m)
Альбом "Лірика" включає 8 нових композицій, які є уособленням емансипації та експресії. Цю роботу Кароль називає однією з найкращих у своїй кар'єрі.
До речі, нещодавно співачка випустила чуттєвий кліп на пісню "Відчиняю", яка стала першим синглом з альбому виконавиці "Лірика". Знаменитість продемонструвала всю свою гнучкість та пластичність тіла, а також похвалилася сталевим пресом.
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
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