Без сліз та сну. 10 божевільних фактів про життя космонавтів на орбіті

Відсутність сну на орбіті

Космонавти на Міжнародній космічній станції (МКС) часто стикаються з проблемами сну через зміну дня і ночі. Оскільки на орбіті день змінюється на ніч кожні 90 хвилин, космонавти стикаються з 16 сонячними сходами і заходами сонця за добу. Це порушує біоритми, і космонавти повинні використовувати спеціальні маски для сну та методи релаксації, щоб компенсувати відсутність природного сну.

Тіло космонавта змінюється в умовах нульової гравітації

Відсутність гравітації має серйозний вплив на фізичний стан людини. М'язи і кістки починають втрачати свою масу, адже вони не потребують підтримки тіла в умовах космосу. Щоб запобігти атрофії м'язів, космонавти повинні регулярно тренуватися на спеціальних тренажерах.

Відсутність запахів і смаків у космосі

Багато космонавтів відзначають, що у космосі їжа здається менш смачною. Це відбувається через зміни в органах почуттів - через зниження активності смакових рецепторів і відсутність запахів в умовах замкнутого простору. Тому їжа, яку беруть з собою на МКС, спеціально приготована, щоб бути смачною навіть без запаху.

Міжнародна космічна станція (фото: Вікіпедія)

Космонавти не можуть плакати

У космосі сльози не можуть стікати по обличчю, оскільки немає сили тяжіння. Натомість вони збираються у вигляді маленьких крапельок на обличчі космонавта. Це створює незвичні ситуації, коли плакати важко, а сльози не можуть рухатись так, як звикли на Землі.

Чисте повітря - велика проблема

На МКС повітря постійно очищається завдяки спеціальним системам фільтрації, однак навіть ці системи не можуть усунути всі мікроби та бактерії. Це змушує космонавтів обмежувати свої контакти з іншими членами екіпажу та ретельно дотримуватись правил гігієни. Наприклад, вони часто миють руки і навіть використовують дезінфікуючі засоби для обробки поверхонь.

Втрата сміху в космосі

Це може звучати дивно, але багато космонавтів відзначають, що в космосі сміх не такий, як на Землі. В умовах низької гравітації звукові хвилі поширюються інакше, тому сміх космонавтів стає "приглушеним" і не таким виразним. Однак це не заважає екіпажам знаходити час для веселих моментів, навіть на орбіті.

Проблеми з відходами

В умовах космосу справжнім викликом є управління відходами. Космонавти повинні використовувати спеціальні туалети, де відходи миттєво збираються в герметичні контейнери. Крім того, для позбавлення від залишків їжі використовують вакуумні пакети, які дозволяють зберігати їх у безпечному вигляді.

Туалет на МКС (фото: Вікіпедія)

Фізіологічні зміни в організмі

Космонавти часто мають проблеми з серцем через відсутність тяжіння, що призводить до зміщення рідин у організмі. Кров і лімфа починають переміщатися в верхню частину тіла, створюючи відчуття "переповнення" в голові. З часом це може вплинути на зір, тому космонавти регулярно проходять медичні перевірки.

Небезпечні космічні промені

У космосі космонавти піддаються впливу високого рівня космічних променів, які можуть призвести до серйозних наслідків для здоров'я, зокрема до раку. Тому космонавти вживають спеціальних заходів для захисту, таких як носіння спеціального одягу та проведення часу в зонах, які надійно захищають від випромінювання.

Зміна психічного стану

В умовах замкнутого простору і тривалого перебування на МКС, космонавти можуть відчувати стрес або навіть депресію. Тривале відокремлення від сім'ї та Землі, а також невизначеність майбутнього викликають психологічний тиск. Щоб уникнути цих проблем, екіпажу регулярно проводять психологічні тренінги та дозволяють спілкуватися з родичами через відеозв'язок.