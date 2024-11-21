1400 км від Землі. Прапор України замайорів у космосі (фото)

Український прапор розгорнули у космосі. Це сталося у рамках першої туристичної місії SpaceX Polaris Dawn.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію фандрейзингової платформи UNITED24 в Instagram .

Що відомо про прапор України у космосі

Ініціатором того, аби розгорнути синьо-жовтий у космосі став американський підприємець і комерційний астронавт Джаред Айзекман, який є другом амбасадора UNITED24 Скотта Келлі.

Джаред разом з іще трьома цивільними членами екіпажу у капсулі космічного корабля Dragon 2 сфотографувалися з прапором України, висловивши таким чином підтримку нашій країні у війні з російським агресором.

Прапор України у космосі (фото: UNITED24)

Зазначимо, що під час місії, яку транслювали в прямому ефірі, Айзекман та інженерка SpaceX Сара Гілліс по черзі вибралися з капсули, виконали серію маневрів над Австралією, Новою Зеландією й Тихим океаном та повернулися назад.

"Ми знаємо, що це лише один крок у значно довшій подорожі, і дуже пишаємося бути частиною цього. Вдома в усіх нас багато роботи, але звідси Земля видається ідеальним світом", - коментує Джаред своє досягнення.

До слова, два роки тому Джаред підтримав збір Скотта Келлі через UNITED24, пожертвувавши 100 000 доларів на авто швидкої допомоги.

Тепер завдяки йому український прапор пройшов еліптичною орбітою шлях на рекордній з часів програми "Аполлон" відстані - 1400 км від Землі.

Що відомо про місію SpaceX Polaris Dawn

Ця місія стала знаковою подією у світі космічних подорожей, відкривши нову еру космічного туризму. Амбітний проєкт компанії Ілона Маска став першим у світі комерційним польотом, під час якого астронавти вийшли у відкритий космос.

Одною з головних цілей місії було тестування нових технологій, зокрема, нового скафандра SpaceX для виходу у відкритий космос, який розроблявся з оглядом на майбутні польоти на Місяць та Марс.

Місія Polaris Dawn встановила кілька рекордів. Зокрема мова йде про найвищу орбіту для пілотованого космічного корабля SpaceX, перший комерційний вихід у відкритий космос, а також найтриваліший вихід у відкритий космос для приватних астронавтів.