Сливи - дуже корисні, але не для всіх. Дієтолог пояснила, кому категорично не можна їх їсти
Сливи є один із найдоступніших сезонних фруктів для українців. Ці плоди дуже корисні свої вітамінним складом, але попри це можуть завдати великої шкоди деяким категоріям людей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку дієтолога Світлани Фус в Instagram.
Чим корисні сливи
"Слива - не тільки смачний, солодкий фрукт, але ще й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. До того ж її можна додавати в різні страви, починаючи від м'ясних й закінчуючи десертами та напоями", - каже дієтолог.
За її словами, люди, які вживають багато овочів та фруктів із вмістом флавоноїдів, відрізняються кращим здоров'ям, менше страждають на хвороби серцево-судинної системи та новоутворення.
"Щоб привернути вашу увагу до цього фрукту, пропоную ознайомитися з корисними речовинами, які можна отримати з використанням кількох штучок плодів сливового дерева. Вони містять активні речовини флавоноїди, а саме антоціани, які надають їм фіолетового відтінку", - говорить Фус.
Дуже важливо, що всі свої корисні властивості плоди зберігають й після переробки.
До складу слив входять:
- вітамін C⠀
- провітамін А
- фруктоза та сахароза
- харчові волокна
- органічні кислоти
- азотисті, дубильні речовини
- макро- та мікроелементи
"Основна корисна властивість сливи - м'яке очищення кишківника і нормалізація діяльності шлунково-кишкового тракту. Слива має властивість збуджувати апетит та посилювати перистальтику кишківника", - говорить експерт.
Ці фрукти також корисні при атеросклерозі, вони зменшують холестеринові відкладення на стінках судин. На день можна з'їдати 3-4 сливи, якщо є схильність до діареї - не більше двох.
"Сливи можна поєднувати з різноманітними кашами. Вони можуть бути чудовим десертом після основного прийому їжі на другий сніданок або після обіду. Не варто їсти фрукт натщесерце або запивати молоком", - застерігає дієтолог.
Кому не можна їсти сливи
"Непомірне вживання сливи становить небезпеку навіть для здорової людини. Нерідко відзначають діарею, підвищення кислотності у шлунку, появу печії. У більшості випадків шкода від фрукта пов'язана з непомірністю у його вживанні", - пояснює Фус.
Сливи протипоказані певній категорії людей, а саме:
- з цукровим діабетом та ожирінням, через високий рівень глюкози та фруктози у продукті
- протипоказання у період загострення гастриту з підвищеним рівнем кислотності
- мамам, що годують грудьми, оскільки вживання сливи може спровокувати діарею й кольки у немовлят
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