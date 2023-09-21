Які жири здатні покращити здоров'я, а які - згубити: список від нутриціолога

Жири є вкрай необхідні для повноцінного функціонування організму. Якщо їх не вистачає, то порушується робота важливих систем, але разом із тим зловживання ненасиченими жирами здатне провокувати ряд хвороб.

Про те, які жири корисні, а які - ні, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку нутриціолога Анастасії Голобородько у Telegram .

Що треба знати про жири

"Жири по-справжньому важливі для здоров'я. Для гарної роботи мозку та нервової системи, для гормонів. Жири допомагають захищати та амортизувати життєво важливі внутрішні органи", - пояснює Голобородько.

До жирів належать горіхи, олії, насіння, жирна риба, кокос, кунжут, масло, сало та фритюр.

"Вживаючи їжу з жирами, ви з меншою ймовірністю зголоднієте незабаром. Жири допомагають регулювати рівень цукру в крові, оскільки жировмісні продукти уповільнюють швидкість, з якою глюкоза, або цукор, виділяється в кров", - каже нутриціолог.

Жири можна поділити на дві основні категорії - насичені жири та ненасичені. Перші зберігають твердий стан за кімнатної температури. Це масло, сало, кокосове молоко і сире м'ясо/сало в ковбасці.

"Ненасичені жири також можна розділити на два типи - природного походження та штучні. Природні містяться у рослинних оліях, авокадо, насінні та в горіхах, жирній рибі. Штучні жири - у маргарині та в рафінованих оліях (фритюр, консерви). Цей вид ненасичених жирів не корисний. Це жири, структуру яких змінили на хімічному рівні", - каже Голобородько.

Список корисних та шкідливих жирів (фото: Instagram/ulichka_naumenko)

Чим можуть бути шкідливі ненасичені жири

"Вони руйнівною силою впливають на організм. Збільшують рівень так званого поганого холестерину, що сприяє утворенню артеріальних бляшок. По-друге, трансжири знижують рівень хорошого холестерину, який коригує попередній процес. Якщо в тілі є запалення - у суглобах чи статевій системі, гастрит, варикоз чи геморой, всі трансжири посилюватимуть цей процес", - пояснює нутриціолог.

До продуктів, які містять такі жири належать рафіновані олії, консерви, снеки, вафлі, печиво, вироблені не з масла, картопля-фрі, і навіть салати та оселедець у рафінованій олії.

"Повністю виключити ці жири не вийде, але треба обмежити споживання усіх трансжирів. З дому викиньте рафіновані олії та не купуйте промислові десерти", - радить експерт.

Насичені жири - сало, м'ясо, кокос, масло можна їсти у помірних порціях.

"Віддавайте перевагу натуральним жирам, на кшталт оливкової та горіхової олії першого віджиму, насінню гарбуза, кедру, авокадо та всім горіхам, кунжуту", - каже Голобородько.