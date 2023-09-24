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Сливы - очень полезны, но не для всех. Диетолог объяснила, кому категорически нельзя их есть

Воскресенье 24 сентября 2023 08:44
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Сливы - очень полезны, но не для всех. Диетолог объяснила, кому категорически нельзя их есть Чем полезны сливы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Сливы - один из самых доступных сезонных фруктов для украинцев. Эти плоды очень полезны своим витаминным составом, но при этом могут нанести большой вред некоторым категориям людей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу диетолога Светланы Фус в Instagram.

Чем полезны сливы

"Слива - не только вкусный, сладкий фрукт, но еще и источник витаминов и полезных микроэлементов. К тому же ее можно добавлять в разные блюда, начиная от мясных и заканчивая десертами и напитками", - говорит диетолог.

По ее словам, люди, употребляющие много овощей и фруктов с содержанием флавоноидов, отличаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразования.

"Чтобы привлечь ваше внимание к этому фрукту, предлагаю ознакомиться с полезными веществами, которые можно получить с использованием нескольких штучек плодов сливового дерева. Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, придающие им фиолетовый оттенок", - говорит Фус.

Очень важно, что все свои полезные свойства сохраняют плоды и после переработки.

В состав слив входят:

  • витамин C⠀
  • провитамин А
  • фруктоза и сахароза
  • пищевые волокна
  • органические кислоты
  • азотистые, дубильные вещества
  • макро- и микроэлементы

"Основное полезное свойство сливы - мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Слива обладает свойством возбуждать аппетит и усиливать перистальтику кишечника", - говорит эксперт.

Эти фрукты также полезны при атеросклерозе, они сокращают холестериновые отложения на стенках сосудов. В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диарее - не больше двух.

"Сливы можно сочетать с разнообразными кашами. Они могут быть отличным десертом после основного приема пищи на второй завтрак или после обеда. Не стоит есть фрукт натощак или запивать молоком", - предостерегает диетолог.

Кому нельзя есть сливы

"Неумеренное употребление сливы представляет опасность даже для здорового человека. Нередко отмечают диарею, повышение кислотности в желудке, появление изжоги. В большинстве случаев вред от фрукта связан с непомерностью в его употреблении", - объясняет Фус.

Сливы противопоказаны определенной категории людей, а именно:

  • с сахарным диабетом и ожирением, из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте
  • противопоказания в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности
  • кормящим мамам, поскольку употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев

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