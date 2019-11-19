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Слишком много: Новосад сделала громкое заявление об учителях в Украине (видео)

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 12:11
Слишком много: Новосад сделала громкое заявление об учителях в Украине (видео)
Анна Новосад заявила, что учителей в Украине больше, чем нужно (Фото: коллаж РБК-Украина)

Глава Минобразования Украины Анна Новосад рассказала о переизбытке учителей

Анна Новосад заявила о переизбытке учителей в Украине и добавила, что этот вопрос является очень непопулярным. Об этом чиновница сказала в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Глава Минобразования сообщила, что кроме денег из госбюджета на программу "Новая украинская школа" минисиерство закладывает новую крупную субвенцию 3,5 миллиардов гривен на 2020 год, которая называется "Способна школа для лучших результатов", и средства намерены вместе с областями потратить на поддержку опорных и больших школ.

Говоря о проекте, Новосад выделила главные проблемы и заявила, что в Украине, особенно в сельской местности, очень много маленьких школ с низким качеством образования.

Слишком много: Новосад сделала громкое заявление об учителях в Украине (видео)

Анна Новосад заявила, что учителей в Украине больше, чем требуется (Фото: facebook.com kmbs.ua)

"И если мы будем сохранять такую ​​ситуацию, то мы и дальше будем ограничивать наших детей в их праве на качественное образование", - заявила глава Минобразования.

Внедрение опорных школ позволит регионам эту проблему решить, уверена Новосад.

"Это школы, с хорошим качеством, к которым есть подвоз, дать им возможность это качество образования в сельской местности повысить", - сказала чиновник.

Слишком много: Новосад сделала громкое заявление об учителях в Украине (видео)

Анна Новосад заявила о переизбытке учителей в Украине (Фото: скриншот)

Новосад рассказала об еще одной проблеме и озвучила мнение, что в Украине количество учителей больше, чем нужно для нынешнего контингента учащихся.

"Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет дополнительно повышать квалификацию и переквалифицироваться", - сказала она.

Также Новосад рассказала про добровольную сертификацию учителей и отметила, что педагоги, которые успешно пройдут аттестацию, смогут претендовать на повышение зарплаты на 20% - на это заложены деньги в госбюджете.

Видео: Анна Новосад заявила о переизбытке учителей в Украине

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Новости Украины образованиеучителяшколаАнна Новосад
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