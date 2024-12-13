Слідкуйте за градусником. Яка температура повітря взимку може пошкодити деревам у саду

Як низькі температури впливають на плодові дерева

Плодові дерева, такі як яблуні, груші та сливи, мають різну морозостійкість. Наприклад, яблуні можуть витримати температуру до -30°C, але молоді дерева або ті, що ростуть у несприятливих умовах, пошкоджуються вже при -20°C.

Сливи та абрикоси чутливіші до морозів - при температурі -15°C їхні квіткові бруньки можуть загинути. Важливо також враховувати, що різке зниження температури після відлиги завдає значно більше шкоди, ніж поступове похолодання.

Захистити дерева допомагає мульчування, обмотка стовбурів мішковиною та побілка для зменшення нагріву від сонця. Такі заходи дозволяють знизити ризик обмороження кори та бруньок.

Які температури шкодять кісточковим деревам?

Кісточкові дерева, такі як вишні, черешні та персики, є особливо чутливими до морозів. Вишні та черешні можуть витримати морози до -25°C, але для персиків критичний поріг становить лише -18°C.

Замерзання деревини або кори призводить до утворення тріщин, що відкриває доступ для хвороб і шкідників. Також важливо захистити кореневу систему, яка може пошкоджуватися при промерзанні ґрунту на глибину понад 20 см.

Ефективними заходами є утеплення прикореневої зони мульчею та встановлення снігових заслонів. Ці дії допомагають зберегти тепло та забезпечити дерева додатковим захистом.

Як реагують екзотичні дерева на зимові морози

Екзотичні види дерев, такі як магнолії, катальпи та японські клени, особливо вразливі до морозів. Наприклад, магнолії пошкоджуються вже при температурі -15°C, а японські клени не витримують морозів нижче -10°C.

Основна проблема - це перепади температур, що спричиняють розтріскування кори. Ці дерева потребують додаткового утеплення, наприклад, обгортання стовбурів мішковиною або агроволокном. Важливо також правильно підготувати ґрунт, забезпечивши хороший дренаж для уникнення застою води.

Морози взимку можуть зашкодити вашому саду (фото: Freepik.com)

Чи варто хвилюватися взимку за горіхові дерева?

Горіхи, такі як волоський горіх та ліщина, мають середню морозостійкість, але їхні молоді дерева особливо вразливі. Волоський горіх пошкоджується при температурі нижче -25°C, тоді як ліщина витримує морози до -30°C.

Найбільшу небезпеку становлять тривалі періоди низьких температур, що викликають глибоке промерзання деревини. Молоді саджанці потребують додаткового утеплення стовбурів мішковиною або агроволокном.

Як допомогти деревам пережити екстремальні зими

Екстремально низькі температури, нижчі за -30°C, є серйозним викликом навіть для морозостійких дерев. Важливо заздалегідь готувати сад до зимівлі: проводити обрізку сухих і пошкоджених гілок, вносити осінні добрива та утеплювати ґрунт.

Для захисту стовбурів використовують побілку або обгортання, що знижує ризик розтріскування кори. У критичних умовах можна використовувати укриття з агроволокна або встановлювати вітрозахисні екрани.

Також варто проводити регулярний огляд дерев узимку, щоб вчасно усунути можливі проблеми. Завдяки цим заходам сад залишиться здоровим навіть у найсуворішу зиму.