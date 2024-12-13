Следите за градусником. Какая температура воздуха зимой может навредить садовым деревьям

Как низкие температуры влияют на плодовые деревья

Плодовые деревья, такие как яблони, груши и сливы, имеют разную морозостойкость. Например, яблони могут выдержать температуру до -30°C, но молодые деревья или растущие в неблагоприятных условиях повреждаются уже при -20°C.

Сливы и абрикосы более чувствительны к морозам - при температуре -15°C их цветочные почки могут погибнуть. Важно также учитывать, что резкое снижение температуры после оттепели наносит гораздо больше вреда, чем постепенное похолодание.

Защитить деревья помогает мульчирование, обмотка стволов мешковиной и побелка для уменьшения нагрева от солнца. Такие меры позволяют снизить риск обморожения коры и почек.

Какие температуры вредят косточковым деревьям?

Косточковые деревья, такие как вишни, черешни и персики, особенно чувствительны к морозам. Вишни и черешни могут выдержать морозы до -25°C, но для персиков критический порог составляет лишь -18°C.

Замерзание древесины или коры приводит к образованию трещин, что открывает доступ для болезней и вредителей. Также важно защитить корневую систему, которая может повреждаться при промерзании почвы на глубину более 20 см.

Эффективными мерами являются утепление прикорневой зоны мульчей и установка снежных заслонов. Эти действия помогают сохранить тепло и обеспечить деревья дополнительной защитой.

Как реагируют экзотические деревья на зимние морозы.

Экзотические виды деревьев, такие как магнолии, катальпы и японские клены, особенно уязвимы к морозам. К примеру, магнолии повреждаются уже при температуре -15°C, а японские клены не выдерживают морозов ниже -10°C.

Основная проблема - это перепады температур, вызывающие растрескивание коры. Эти деревья нуждаются в дополнительном утеплении, например, обертывании стволов мешковиной или агроволокном. Важно также правильно подготовить грунт, обеспечив хороший дренаж во избежание застоя воды.

Морозы зимой могут повредить вашему саду (фото: Freepik.com)

Стоит ли волноваться зимой за ореховые деревья?

Орехи, такие как грецкий орех и орешник, имеют среднюю морозостойкость, но их молодые деревья особенно уязвимы. Грецкий орех повреждается при температуре ниже -25°C, тогда как орешник выдерживает морозы до -30°C.

Наибольшую опасность представляют длительные периоды низких температур, вызывающие глубокое промерзание древесины. Молодые саженцы нуждаются в дополнительном утеплении стволов мешковиной или агроволокном.

Как помочь деревьям пережить экстремальные зимы

Важно заранее готовить сад к зимовке: проводить обрезку сухих и поврежденных веток, вносить осенние удобрения и утеплять почву.

Для защиты стволов используют побелку или обертывание, что снижает риск растрескивания коры. В критических условиях можно использовать укрытие из агроволокна или устанавливать ветрозащитные экраны.

Также следует проводить регулярный осмотр деревьев зимой, чтобы своевременно устранить возможные проблемы. Благодаря этим мероприятиям сад останется здоровым даже в строжайшую зиму.