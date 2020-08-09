Слезы рекой: Виктор Павлик поделился трогательным видео с сыном и взбудоражил сеть

Украинский певец Виктор Павлик до сих пор переживает потерю младшего сына Павла и всячески пытается донести это общественности. Исполнитель разместил трогательный видеоролик на своей странице в соцсети Instagram.

На нем зафиксированы искренние признания парня в любви к отцу. Сначала в глубоком детстве, а после - незадолго до смерти. "Просто без слов", - подписал видео Виктор Павлик.

На первом фрагменте еще маленький Павел выбежал к звездному отцу на сцену и сказал в микрофон: "Папа, я тебя люблю". В последние дни жизни, лежа на больничной койке, онкобольной сын произнес те же слова.

Виктор Павлик и сын (видео: instagram.com/viktorpavlik)

Пользователей растрогал данный ролик. Поклонники решили поддержать украинского певца и выразили слова поддержки:

Виктор, я понимаю что держаться сейчас очень тяжело, и больно что-то говорить, читать и думать, как жить дальше. Но я Вас прошу держаться и жить дальше. Ваш сын, я уверен, он бы не хотел, чтобы вы падали духом и сдавались. Мы есть у Вас, а Вы у нас.

Слезы просто рекой от этих слов... Жаль этого молодого ребенка, просто нет слов, сколько могло быть жизни у этого мальчика. Мечтаний, надежд, но... очень жаль, очень... Держитесь, и верьте, что когда-то встретитесь. Самые читаемые новости Будьте особенно внимательны: Комаровский рассказал, как распознать меланому Зеркальная дата 08.08.2020 станет роковой для этих знаков Зодиака В Киеве антирекорд по коронавирусу: 200 новых случаев

Мои соболезнования.

Очень жаль.

Мои соболезнования родным. Держитесь, это очень тяжело терять близких.

Напомним, что жена Виктора Павлика нарвалась на критику за "шикарный" отдых, но достойно ответила хейтерам.