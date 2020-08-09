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Сльози рікою: Віктор Павлік поділився зворушливим відео з сином і розбурхав мережу

Автор: Дарья Русина

Віктор Павлік досі не вірить, що сина більше немає поруч

Український співак Віктор Павлік досі переживає втрату молодшого сина Павла та всіляко намагається донести це до громадськості. Виконавець розмістив зворушливий відеоролик на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На ньому зафіксовані щирі зізнання хлопця у любові до батька. Спочатку в глибокому дитинстві, а після - незадовго до смерті. "Просто без слів", - підписав відео Віктор Павлик.

На першому фрагменті ще маленький Павло вибіг до зоряного батька на сцену і сказав у мікрофон: "Тату, я тебе люблю". В останні дні життя, лежачи на лікарняному ліжку, онкохворий син вимовив ті ж слова.

Віктор Павлік і син (відео: instagram.com/viktorpavlik)

Користувачів зворушив цей ролик. Шанувальники вирішили підтримати українського співака та висловили слова підтримки:

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка нарвалася на критику за "шикарний" відпочинок, але гідно відповіла хейтерам.

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